O Santuário de Nossa Senhora Aparecida, em Bauru, promoverá no próximo domingo, 18 de outubro, o 14º Leilão de Gado. A programação será realizada na Fazenda Santa Rita e contará com atividades religiosas, almoço especial e leilão, reunindo participantes em uma iniciativa organizada pela comunidade do santuário.

As atividades começam às 9h, com uma carreata. Às 11h, será celebrada uma missa sertaneja. O almoço está previsto para as 12h30, com costela e porco no chão à vontade, acompanhados de arroz, feijão, farofa e salada. O encerramento da programação está previsto para as 16h, com o leilão.

O convite para o evento custa R$ 60,00 e inclui o almoço. Crianças de até 10 anos não pagam. As bebidas serão comercializadas no local, e não será permitida a entrada de coolers. A organização convida a comunidade de Bauru e região a participar do encontro, que combina confraternização, tradição sertaneja e atividades religiosas.