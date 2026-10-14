O Santuário de Nossa Senhora Aparecida, em Bauru, promoverá no próximo domingo, 18 de outubro, o 14º Leilão de Gado. A programação será realizada na Fazenda Santa Rita e contará com atividades religiosas, almoço especial e leilão, reunindo participantes em uma iniciativa organizada pela comunidade do santuário.
As atividades começam às 9h, com uma carreata. Às 11h, será celebrada uma missa sertaneja. O almoço está previsto para as 12h30, com costela e porco no chão à vontade, acompanhados de arroz, feijão, farofa e salada. O encerramento da programação está previsto para as 16h, com o leilão.
O convite para o evento custa R$ 60,00 e inclui o almoço. Crianças de até 10 anos não pagam. As bebidas serão comercializadas no local, e não será permitida a entrada de coolers. A organização convida a comunidade de Bauru e região a participar do encontro, que combina confraternização, tradição sertaneja e atividades religiosas.
Serviço
Evento: 14º Leilão de Gado do Santuário de Nossa Senhora Aparecida
Data: domingo, 18 de outubro de 2026
Local: Fazenda Santa Rita, em Bauru
Programação: 9h – carreata; 11h – missa sertaneja; 12h30 – almoço; 16h – leilão
Convite: R$ 60,00, com almoço incluso
Informações pelo WhatsApp: Secretaria, (14) 99105-8502; Marta, (14) 98226-0500.