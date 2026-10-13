O Sebrae-SP está com inscrições abertas para uma vaga de analista de negócios sênior para atuar no escritório regional em Bauru. O processo seletivo também prevê formação de cadastro reserva. Os interessados têm até o dia 13 de outubro para efetuar a inscrição gratuitamente pelo link https://sebrae.com.br/sp/sobre-nos/trabalhe-conosco/vagas-efetivas-2026/045-2026-er-bauru-analista-negocios-senior
Para participar, o candidato deve ter ensino superior completo, carteira nacional de habilitação (CNH) categoria B válida, com pelo menos dois anos de expedição, além de experiência profissional nas áreas de prospecção com foco em vendas consultivas, relacionamento e atendimento ao cliente, gestão de negócios ou projetos e aplicação de cursos, rodas de conversa ou palestras.
O profissional selecionado atuará no desenvolvimento de negócios e no relacionamento com empreendedores e instituições dos 37 municípios atendidos pelo escritório regional de Bauru. Entre as atribuições estão o atendimento presencial e remoto a clientes, venda consultiva, gestão de projetos e programas, desenvolvimento de parcerias estratégicas e análise das necessidades do território e dos setores prioritários. A vaga exige também disponibilidade para viagens e deslocamentos, de acordo com as necessidades da função.
A jornada de trabalho é de 40 horas semanais e a oportunidade prevê contratação por tempo indeterminado, com salário de R$ 9.365, além de benefícios como seguro saúde que inclui dependentes, previdência privada, seguro de vida, auxílio-alimentação/refeição, auxílio-creche e vale-transporte. A seleção será composta por prova de conhecimentos e redação, apresentação de documentos para comprovação dos requisitos de formação e experiência profissional, além da avaliação de habilidades e entrevista com banca examinadora, programadas para novembro.
O edital completo pode ser acesso no link https://sebrae.com.br/sp/sobre-nos/trabalhe-conosco/vagas-efetivas-2026/045-2026-er-bauru-analista-negocios-senior