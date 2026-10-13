13 de outubro de 2026
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Trecho de linha férrea está solto e deixa veículos em risco;VÍDEO

Por Guilherme Lima | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Guilherme Lima
Trilho está desnivelado com o asfalto
Trilho está desnivelado com o asfalto

Para além dos vagões abandonados, a linha férrea desativada traz impactos na mobilidade urbana. Um trecho que cruza a rua São Sebastião, entre as quadras 14 e 14, no Jardim da Grama tem preocupado motoristas e motociclistas. O trecho faz a ligação entre os bairros Jardim Prudência e Jardim da Grama e as regiões da Vila Falcão e Vila Pacífico.

Além do mato alto e do acúmulo de lixo na antiga linha, parte da estrutura férrea que atravessa o asfalto está solta e desnivelada em relação à rua. Com isso, a peça se movimenta quando os veículos passam por cima dela.

Embora alguns motoristas consigam identificar o problema com antecedência e desviar, a situação pode ser mais difícil em horários de pico, quando o fluxo de veículos é maior. Quem não percebe a estrutura a tempo pode passar diretamente sobre ela. O desnível e a movimentação da peça representam risco de danos aos pneus e podem contribuir para situações perigosas, especialmente para motociclistas, que estão mais expostos em caso de perda de equilíbrio.

A reportagem procurou a Rumo, concessionária responsável pela linha férrea para solicitar informações sobre as condições do trecho e a possibilidade de manutenção. Até a publicação, não recebemos retorno.

O trecho está entre as quadras 14 e 15 da Rua São Sebastião. Foto: Guilherme Lima
O trecho está entre as quadras 14 e 15 da Rua São Sebastião. Foto: Guilherme Lima
O trilho está desnivelado em relação ao asfalto. Foto: Guilherme Lima
O trilho está desnivelado em relação ao asfalto. Foto: Guilherme Lima
Além do trilho solto, a região sofre com mato alto e lixo. Foto: Guilherme Lima
Além do trilho solto, a região sofre com mato alto e lixo. Foto: Guilherme Lima

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