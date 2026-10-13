Para além dos vagões abandonados, a linha férrea desativada traz impactos na mobilidade urbana. Um trecho que cruza a rua São Sebastião, entre as quadras 14 e 14, no Jardim da Grama tem preocupado motoristas e motociclistas. O trecho faz a ligação entre os bairros Jardim Prudência e Jardim da Grama e as regiões da Vila Falcão e Vila Pacífico.

Além do mato alto e do acúmulo de lixo na antiga linha, parte da estrutura férrea que atravessa o asfalto está solta e desnivelada em relação à rua. Com isso, a peça se movimenta quando os veículos passam por cima dela.

Embora alguns motoristas consigam identificar o problema com antecedência e desviar, a situação pode ser mais difícil em horários de pico, quando o fluxo de veículos é maior. Quem não percebe a estrutura a tempo pode passar diretamente sobre ela. O desnível e a movimentação da peça representam risco de danos aos pneus e podem contribuir para situações perigosas, especialmente para motociclistas, que estão mais expostos em caso de perda de equilíbrio.