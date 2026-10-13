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PODE FALTAR ÁGUA

Poço do Distrito 3 de Bauru passa por conserto do DAE

da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Arquivo do DAE
Poço do Distrito Industrial 3 de Bauru
Poço do Distrito Industrial 3 de Bauru

A equipe de Eletromecânica do Departamento de Água e Esgoto (DAE) realiza, nesta terça-feira (13), uma manutenção emergencial do poço do Distrito Industrial 3 de Bauru, que apresentou necessidade de conserto na bomba submersa. Durante a execução dos serviços, o abastecimento de água poderá apresentar intermitência e variações de pressão na região atendida.

A previsão do DAE é de que os trabalhos terminem até o final da tarde, com retomada gradual do abastecimento e da pressão de água durante a noite.

O DAE orienta os consumidores a utilizarem água com consciência, priorizando atividades essenciais. Pedidos de caminhão-pipa devem ser feitos diretamente à Companhia Saneamento de Bauru (CSB), pelo telefone gratuito 0800 014 2026.

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