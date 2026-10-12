A Polícia Militar Ambiental flagrou uma operação de caça ilegal de animais silvestres e exóticos na tarde de domingo (11), na área rural da Fazenda Vidy das Nascentes, no município de Bofete (138 quilômetros de Bauru). Durante a ação, as equipes apreenderam animais abatidos, apetrechos de caça e abordaram dois suspeitos que trafegavam pelas imediações em uma picape.

A intervenção ocorreu após a base da Polícia Militar Ambiental de Botucatu receber uma denúncia anônima informando a presença de homens armados na região. Ao chegarem ao local, os policiais avistaram cerca de seis indivíduos acompanhados de quatro cães de caça. Ao notarem a aproximação policial, os suspeitos fugiram em direção à vegetação densa. As equipes contiveram os cães e realizaram varreduras a pé e de viatura pelas trilhas da mata. Durante as buscas, os agentes encontraram um javali abatido e amarrado a uma árvore, um lagarto morto, um estojo deflagrado de munição calibre .20, um facão, uma bolsa e um apito utilizado para atração de caça ("piu").

Em patrulhamento pelas vias de acesso próximas, a guarnição abordou um veículo Fiat/Strada ocupado por um aposentado de 58 anos e uma lavradora de 38 anos. No interior do automóvel, foram localizados e apreendidos 13 facas, um aparelho de GPS e apetrechos de caça. Os dois ocupantes do veículo foram conduzidos ao Plantão Policial de Botucatu para prestação de esclarecimentos. O caso foi registrado como crime ambiental (artigo 29 da Lei nº 9.605/98). Os animais encontrados mortos foram descartados pela própria Polícia Militar Ambiental, seguindo os protocolos sanitários e administrativos vigentes.