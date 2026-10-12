Um homem de 40 anos foi preso em flagrante pela Guarda Civil Municipal na tarde de sábado (10), no Centro de Botucatu (100 quilômetros de Bauru), suspeito de furtar uma residência de aproximadamente 15 cômodos. O homem foi abordado nas proximidades do imóvel transportando dois circuladores de ar pertencentes ao morador, um aposentado de 53 anos.

De acordo com o boletim de ocorrência, a abordagem ocorreu na rua General Teles, quando uma equipe da Guarda Municipal realizava patrulhamento preventivo pelas imediações. Os agentes avistaram o suspeito em atitude suspeita ao lado de dois circuladores de ar, perto do portão de uma casa que se encontrava destrancado. Ao verificar o imóvel, os guardas constataram que a porta de entrada havia sido arrombada e que o interior da residência estava totalmente revirado. Por meio de correspondências localizadas na caixa de correio, a equipe identificou o proprietário e solicitou o seu comparecimento ao local. No imóvel, o morador confirmou que todos os 15 cômodos foram vasculhados e notou a falta de diversos pertences, como botijões de gás, panelas, fiação elétrica, tubulações e um aparelho de micro-ondas. O aposentado reconheceu de imediato os dois circuladores de ar que estavam com o suspeito como de sua propriedade.

Questionado sobre a procedência dos itens, o pintor negou a autoria do furto. Ele alegou que esteve no imóvel na noite anterior consumindo bebidas alcoólicas com cerca de dez pessoas desconhecidas e que, ao passar pela via pública no dia seguinte, teria apenas "encontrado" os aparelhos na calçada. Diante da posse recente dos bens e das contradições apresentadas, o suspeito foi conduzido ao Pronto-Socorro de Botucatu para atendimento de escoriações no joelho e, posteriormente, levado ao Plantão Policial. A autoridade policial ratificou a prisão em flagrante pelo crime de furto.O indiciado permaneceu detido à disposição da Justiça para audiência de custódia. Os circuladores de ar foram restituídos ao proprietário.