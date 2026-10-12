Um homem de 24 anos foi preso em flagrante pela Guarda Municipal na tarde de domingo (11), no bairro Caimã, em Botucatu(100 quilômetros de Bauru), após invadir a residência de sua mãe, de 46 anos, xingá-la e ameaçá-la de morte com uma faca de cozinha. O suspeito ainda insultou e resistiu à abordagem dos agentes da GCM antes de ser conduzido ao plantão policial. O crime ocorreu por volta das 15h, na rua Manoel Messias. De acordo com o Boletim de ocorrência, a mulher estava em sua casa quando o filho, que é usuário de drogas e vive em situação de rua, entrou no imóvel visivelmente alterado. Ele passou a proferir ofensas verbais contra a mãe, apoderou-se de uma faca e fez ameaças de morte, além de fazer chantagens emocionais dizendo que tiraria a própria vida.

Amedrontada, a vítima fugiu do local e buscou abrigo na residência de uma vizinha, de onde acionou a Guarda Municipal. Ao perceber que a Guarda Civil havia sido chamada, o agressor deixou a arma branca no imóvel e fugiu. Com base nas características repassadas pela vítima, os guardas municipais realizaram patrulhamento nas imediações e localizaram o jovem na esquina da mesma rua. Ao ser abordado, ele negou as ameaças, recusou-se a apresentar documentos e passou a desacatar a equipe com xingamentos. Diante da voz de prisão, o indivíduo resistiu ativamente e desferiu chutes contra a viatura.

A faca utilizada na ação foi apreendida pela perícia. O homem e a mãe foram levados ao Pronto-Socorro Adulto para atendimento médico e, em seguida, apresentados na Delegacia Seccional de Botucatu. A autoridade policial ratificou a prisão em flagrante pelos crimes de ameaça no âmbito da violência doméstica e desacato. A mãe possui medida protetiva contra o filho, mas como ele não havia sido encontrado para tomar ciência, na época, não pode ser enquadrado pro descumprimento de medida protetiva. Como a fiança arbitrada no valor de R$ 1.500,00 não foi paga, o indiciado permaneceu detido na Central de Custódia de Botucatu, à disposição da Justiça.