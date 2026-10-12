Um homem de 34 anos foi preso em flagrante pela Polícia Militar no início da manhã desta segunda-feira (12), em Botucatu (100 quilômetros de Bauru), acusado de importunação sexual, ameaça de morte e roubo contra uma adolescente de 15 anos e suas amigas. O suspeito acabou localizado e detido logo após o crime graças ao rastreamento por GPS do aparelho telefônico roubado. O caso ocorreu por volta das 04h na praça Linear, no Centro de Botucatu. Segundo o registro policial, a vítima de 15 anos e duas amigas dirigiram-se ao banheiro do local após uma delas passar mal.

Enquanto utilizavam o recinto, as jovens foram surpreendidas pelo suspeito, que passou a observá-las de forma insistente pela janela e, na sequência, desferiu ofensas de cunho sexual e palavras de baixo calão. Ao tentarem desocupar o espaço para fugir do constrangimento, uma das jovens de 25 anos foi empurrada com violência pelo homem. Em seguida, o indivíduo simulou uma falsa abordagem policial e solicitou o telefone celular da adolescente. A jovem de 15 anos tentou reaver o dispositivo fisicamente, momento em que o agressor proferiu graves ameaças de morte, afirmando que a esfaquearia, e fez menção de sacar uma faca da cintura antes de fugir em posse do celular.

Avisado do assalto, o irmão da vítima acionou o sistema de geolocalização do aparelho e passou a monitorar os deslocamentos em tempo real. Com o endereço preciso repassado à Polícia Militar, uma equipe deslocou-se rapidamente até o ponto indicado, abordando o suspeito na rua João Passos. Durante a busca pessoal, o telefone celular da vítima foi encontrado em sua posse. O homem de 34 anos foi conduzido ao Plantão Policial de Botucatu e autuado em flagrante por crimes inafiançáveis, sendo transferido para a Central de Custódia de Botucatu. O telefone celular foi recuperado pela Polícia Militar e devolvido à proprietária.