Três pessoas ficaram gravemente feridas após serem esfaqueadas na noite de domingo (11), em um bar localizado no Jardim Dom Henrique, em Botucatu (100 quilômetros de Bauru). Um homem de 28 anos foi preso em flagrante, suspeito de tentativa de homicídio qualificado.

As vítimas, uma mulher de 42 anos e dois homens de 37 e 35 anos, foram encaminhadas ao Hospital das Clínicas da Unesp. Segundo o boletim de ocorrência, duas delas precisaram passar por procedimentos cirúrgicos, enquanto a terceira já havia sido operada e permanecia estável.

A ocorrência foi registrada por volta das 22h30. De acordo com o relato da Guarda Civil Municipal (GCM) à Polícia Civil, a confusão começou dentro do estabelecimento após um homem de 28 anos supostamente importunar uma mulher que frequentava o local. Pessoas que a acompanhavam teriam agredido o suspeito e dois amigos dele, de 27 anos.