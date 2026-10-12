Três pessoas ficaram gravemente feridas após serem esfaqueadas na noite de domingo (11), em um bar localizado no Jardim Dom Henrique, em Botucatu (100 quilômetros de Bauru). Um homem de 28 anos foi preso em flagrante, suspeito de tentativa de homicídio qualificado.
As vítimas, uma mulher de 42 anos e dois homens de 37 e 35 anos, foram encaminhadas ao Hospital das Clínicas da Unesp. Segundo o boletim de ocorrência, duas delas precisaram passar por procedimentos cirúrgicos, enquanto a terceira já havia sido operada e permanecia estável.
A ocorrência foi registrada por volta das 22h30. De acordo com o relato da Guarda Civil Municipal (GCM) à Polícia Civil, a confusão começou dentro do estabelecimento após um homem de 28 anos supostamente importunar uma mulher que frequentava o local. Pessoas que a acompanhavam teriam agredido o suspeito e dois amigos dele, de 27 anos.
Após o desentendimento, os três foram retirados do bar pelos seguranças. Eles teriam tentado voltar ao estabelecimento, mas foram impedidos novamente. Conforme a investigação preliminar, depois das agressões, o grupo foi até o local onde estava hospedado, pegou uma faca e retornou às proximidades do bar para se vingar.
Quando as vítimas deixaram o estabelecimento, teriam sido surpreendidas pelos envolvidos e atingidas por diversos golpes de faca. Os três feridos foram encontrados caídos na calçada, com ferimentos e grande quantidade de sangue. Durante o atendimento da ocorrência, os guardas municipais abordaram um homem de 28 anos que observava a movimentação em uma esquina próxima e apresentava manchas de sangue nas roupas. Ele admitiu envolvimento na briga e relatou que havia retornado ao local com os amigos para retaliar as agressões sofridas anteriormente.
Os outros dois envolvidos, ambos de 27 anos, foram localizados no hostel onde estavam hospedados. Segundo o boletim, eles também teriam admitido participação no episódio. Uma faca apontada como o instrumento utilizado nas agressões foi apreendida pela perícia.
A mulher de 42 anos foi encaminhada ao centro cirúrgico devido a ferimentos no pescoço, com comprometimento da traqueia. Um dos homens, de 37 anos, também foi levado à cirurgia e se encontrava em estado crítico. O terceiro ferido, de 35 anos, passou por procedimento cirúrgico em razão de lesões no pescoço e na região dos olhos e permanecia estável, conforme as informações médicas preliminares repassadas à GCM.
A Polícia Civil determinou a prisão em flagrante de um dos envolvidos, de 28 anos, por tentativa de homicídio qualificado. Conforme o registro policial, uma testemunha o apontou como o único integrante do grupo que portava a faca durante os ataques. O suspeito também teria confessado ter desferido golpes contra as vítimas com intenção de matá-las.
Os outros dois homens, de 27 anos, foram ouvidos na condição de investigados. De acordo com a autoridade policial, até aquele momento não havia elementos suficientes para mantê-los presos pela tentativa de homicídio. O suspeito preso foi encaminhado à Central de Custódia para audiência de custódia. O caso segue sob investigação.