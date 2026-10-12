A Câmara Municipal de Bauru realiza a 37ª Sessão Ordinária do ano nesta terça-feira (13), em decorrência do feriado do Dia de Nossa Senhora Aparecida. Ela começa às 13h10 e terá sete matérias em discussão. Entre elas, o Projeto de Lei (PL) do vereador André Maldonado (PP) que dispõe sobre a proibição de eventos que promovam, incentivem ou façam apologia à posse, consumo e ao uso de entorpecentes.

O PL de Maldonado foi sobrestado no último dia 28 de setembro após pedido do vereador Sandro Bussola (MDB). O projeto define como apologia qualquer ato que estimule, exalte ou banalize o uso de substâncias proibidas por lei. A proibição valeria para eventos públicos e privados. O parlamentar justifica que a proposta está alinhada a instrumentos e normas que já existem em âmbito nacional, como a legislação que instituiu o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas (Lei Federal n.º 11.343/2026).

Maldonado ainda acrescenta: “não se revela compatível com os princípios inerentes à proteção da pessoa em desenvolvimento qualquer conduta que incentive ou mesmo possibilite a participação desses grupos em marchas, eventos, feiras, reuniões, e práticas análogas, nas quais se propague apologias ao uso de substâncias entorpecentes”.