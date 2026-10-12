12 de outubro de 2026
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TEM COLETA DE LIXO

Veja como funcionam os serviços públicos nesta segunda em Bauru

Redação
| Tempo de leitura: 2 min
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Coleta de lixo funcionará normalmente hoje
Coleta de lixo funcionará normalmente hoje

Como ficam os serviços municipais em função do feriado de Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil, nesta segunda-feira (12)? O expediente administrativo na prefeitura foi encerrado às 18h de sexta-feira (9), e retornará às 8h desta terça-feira (13). Confira como ficam os serviços essenciais hoje.

SAÚDE
Os atendimentos médicos de urgência e emergência serão realizados de forma ininterrupta pelo Pronto Socorro Central (PSC), Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e as quatro Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) no Bela Vista, Mary Dota, Ipiranga e Geisel/Redentor.

As Unidades Básicas de Saúde (UBS), Unidades de Saúde da Família (USF) e demais serviços retornam nesta terça-feira (13), às 8h.

CONSELHO TUTELAR
O Conselho Tutelar atende em sistema de plantão todos os dias, inclusive feriados, pelo telefone (14) 98187-3487.

DAE
O expediente administrativo retornará às 8h de terça-feira (13). Os casos envolvendo vazamento de água e esgoto do município, bem como pedidos de caminhão-pipa, poderão ser comunicados para a Companhia Saneamento de Bauru (CSB) por meio do 0800 014 2026. O atendimento acontece 24 horas todos os dias, inclusive nos finais de semana e feriados. Equipes técnicas de manutenção estarão trabalhando em esquema de plantão para atender as demandas emergenciais.

FEIRAS LIVRES
As feiras livres funcionam normalmente todos os dias.

PARQUES MUNICIPAIS

Zoológico
Sábado, domingo e segunda-feira – das 8h às 17h

Jardim Botânico
Todos os dias – das 8h às 16h

Horto Florestal
Área de lazer externa – aberta todos os dias das 7h às 17h
Trilhas internas – fechadas no sábado, domingo e segunda-feira. O Centro de Educação Ambiental encerra o expediente na sexta-feira, retomando as atividades na terça-feira, às 8h

Bosque da Comunidade
Todos os dias – das 7h às 17h30

ECOPONTOS
Os Ecopontos funcionam no sábado das 7h às 19h, nesta segunda-feira, das 8h às 16h

ECOVERDE
O Ecoverde funciona funciona nesta segunda-feira das 7h às 13h.

COLETA SELETIVA
A coleta seletiva funciona normalmente nesta segunda-feira.

POUPATEMPO
O Poupatempo ficará fechado nesta segunda-feira, retornando na terça-feira às 9h, com atendimento presencial mediante agendamento prévio, que pode ser feito gratuitamente nas plataformas eletrônicas.

COHAB
A Cohab retomará o funcionamento na terça-feira (13), às 8h.

EMDURB
A Emdurb informa que não terá expediente administrativo nesta segunda-feira (12), exceto para os serviços de coleta de lixo orgânico, Terminal Rodoviário e Aeródromo, Fiscalização de Trânsito (GOT), Setor de Implantação e Manutenção Semafórica, Setor de Manutenção de Veículos, Varrição, Cemitérios Municipais e Funerária. Vale ressaltar que, para os bairros onde a coleta é realizada às segundas, quartas e sexta-feiras, haverá coleta normal na segunda-feira.

TRANSPORTE COLETIVO
- Dia 12/10 (segunda-feira) – as linhas operarão com a tabela de DOMINGO E FERIADO

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