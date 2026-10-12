Como ficam os serviços municipais em função do feriado de Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil, nesta segunda-feira (12)? O expediente administrativo na prefeitura foi encerrado às 18h de sexta-feira (9), e retornará às 8h desta terça-feira (13). Confira como ficam os serviços essenciais hoje.

SAÚDE

Os atendimentos médicos de urgência e emergência serão realizados de forma ininterrupta pelo Pronto Socorro Central (PSC), Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e as quatro Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) no Bela Vista, Mary Dota, Ipiranga e Geisel/Redentor.

As Unidades Básicas de Saúde (UBS), Unidades de Saúde da Família (USF) e demais serviços retornam nesta terça-feira (13), às 8h.