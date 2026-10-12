A Prefeitura de Bauru realiza nesta segunda-feira (12) um evento aberto ao público em comemoração ao Dia das Crianças, com brinquedos infláveis, shows infantis e atrações para toda a família no Parque Vitória Régia. A grande atração é o show com Mundo Bita.
O evento começa às 15h. Com a proposta de levar alegria e tornar o Dia das Crianças inesquecível para os pequenos, levando as crianças a um mundo mágico de imaginação, o Parque Vitória Régia contará com decoração especial e brinquedos infláveis, que ficarão disponíveis durante todo o período da comemoração, até as 19h, no boulevard do parque, além da distribuição de pipoca para as crianças. A animação ficará por conta de shows especiais no anfiteatro. A primeira apresentação é com o Palhaço Faísca, às 16h, e depois com o Mundo Bita, às 17h, animando as crianças e as famílias.
O show ‘Festa dos Bichos’, do Mundo Bita, conta com 20 músicas e a participação de personagens do Mundo Bita muito conhecidos pelas crianças, como a onça-pintada, a girafa, o dinossauro Argo e a capivara Chuchu, além do Bita e as crianças Lila, Tina, Dan e Tito. A interpretação das canções é da Flora, carismática professora de música da turminha, que envolve toda a família em um espetáculo repleto de ludicidade e amor pelos bichinhos.
Desde o álbum de estreia ‘Bita e os Animais’, o tema é destaque do Mundo Bita. Desde então, já foram lançadas mais de 150 músicas autorais com temas diversos, como inclusão, higiene, cores, formas e sentimentos. A organização é das Secretarias de Cultura, de Esportes e Lazer (Semel) e de Comunicação e Eventos (Secom), com o apoio de outras secretarias.
SERVIÇO
Dia das Crianças com shows infantis e brinquedos infláveis
Data – 12/10 (2ª feira), das 15h às 19h
Local – Parque Vitória Régia
Entrada gratuita