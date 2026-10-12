A Concessionária Rodovias do Tietê inicia nesta terça-feira (13), mais uma etapa de manutenção em trechos do Corredor Leste da Marechal Rondon. As atividades incluem recuperação de pavimento e sinalização, além de serviços de roçada, poda de árvores e limpeza de pistas, acostamentos e canteiros centrais. Os serviços prosseguem até o domingo, dia 18 de outubro.
O Corredor Leste é formado pelas rodovias Marechal Rondon (SP-300), entre Tietê e Bauru; Comendador Mário Dedini (SP-308), a Rodovia do Açúcar, entre Salto e Piracicaba; e Jornalista Francisco Aguirre Proença (SP-101), que liga Campinas a Tietê. No total, são mais de 400 quilômetros de rodovias administrados pela concessionária.
Durante a execução dos trabalhos, podem ocorrer interdições parciais e temporárias, sempre com sinalização adequada. A concessionária recomenda que os motoristas reduzam a velocidade e redobrem a atenção nos pontos de obra.
Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 0800-770-3322, atendimento gratuito e disponível 24 horas. Os trabalhos prosseguem até o domingo, 18 de outubro.
OBRAS
SP-101 (do km 000+000 ao km 71+200)
Reparo de pavimento e defensa;
Sinalização horizontal (pintura e tachas);
Poda e roçada.
SP-300 (do km 158+650 ao km 336+500)
Reparo de pavimento e defensa;
Sinalização horizontal (pintura e tachas);
Poda e roçada.
SP-308 (do km 102+200 ao km 162+000)
Reparo de pavimento e defensa;
Sinalização horizontal (pintura e tachas);
Poda e roçada.
SP-209 (do km 000+000 ao km 21+000)
Reparo de pavimento e defensa;
Sinalização horizontal (pintura e tachas);
Poda e roçada.
SP-113 (do km 000+000 ao km 14+000)
Reparo de pavimento e defensa;
Sinalização horizontal (pintura e tachas);
Poda e roçada.