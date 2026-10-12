A Concessionária Rodovias do Tietê inicia nesta terça-feira (13), mais uma etapa de manutenção em trechos do Corredor Leste da Marechal Rondon. As atividades incluem recuperação de pavimento e sinalização, além de serviços de roçada, poda de árvores e limpeza de pistas, acostamentos e canteiros centrais. Os serviços prosseguem até o domingo, dia 18 de outubro.

O Corredor Leste é formado pelas rodovias Marechal Rondon (SP-300), entre Tietê e Bauru; Comendador Mário Dedini (SP-308), a Rodovia do Açúcar, entre Salto e Piracicaba; e Jornalista Francisco Aguirre Proença (SP-101), que liga Campinas a Tietê. No total, são mais de 400 quilômetros de rodovias administrados pela concessionária.

Durante a execução dos trabalhos, podem ocorrer interdições parciais e temporárias, sempre com sinalização adequada. A concessionária recomenda que os motoristas reduzam a velocidade e redobrem a atenção nos pontos de obra.