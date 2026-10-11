Uma mulher de 39 anos ficou ferida após perder o controle do carro que dirigia e colidir contra o muro, a coluna de sustentação do portão e a grade de um imóvel na Avenida Doutor Vital Brasil, em Botucatu (100 quilômetros de Bauru), no início deste domingo (11). Segundo informações da Polícia Militar, a motorista teria adormecido ao volante antes do acidente.

A vítima foi socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada ao Pronto-Socorro do Hospital das Clínicas da Unesp. Ela apresentava lesões e suspeita de fratura e permaneceu em observação médica.

A perícia técnica compareceu ao local para investigar as circunstâncias da colisão. O veículo também foi recolhido para garantir a segurança e permitir a liberação da via. As causas do acidente serão apuradas. As informações e vídeo são do site Noticias Botucatu