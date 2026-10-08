A jovem Pâmela Letícia Nolastro Cunha, de 29 anos, moradora de Piratininga (a 13 quilômetros de Bauru) e que trabalha como motorista de aplicativo em Bauru, está desaparecida. Familiares estão desesperados e procuraram ajuda da Polícia Civil, onde registraram um boletim de ocorrência (BO). Eles também pedem colaboração dos internautas.

Segundo informações da irmã e da tia, Pâmela não voltou para casa e não dá notícias há mais de 24 horas. Ela saiu de casa para trabalhar em Bauru na manhã desta quarta-feira (7) com seu carro, um Fiat Mobi branco, modelo 2021, e não foi mais vista desde então. O carro também sumiu e o celular está desligado.

A tia informou ao JC/JCNET que Pâmela não está em nenhum relacionamento e não tem queixas de nenhuma desavença. Quem souber informações que possam ajudar a encontrar Pâmela deve telefonar, ainda que anonimamente, para o Disque-Denúncia, pelo telefone 181, ou para o 190 da Polícia Militar.