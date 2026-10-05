O Departamento de Água e Esgoto (DAE) realiza, nesta segunda-feira (5), duas manutenções programadas no sistema de abastecimento. Os trabalhos ocorrem no reservatório Colina Verde e na adutora do poço Lotes Urbanizados, localizada na quadra 7 da rua Carlos Aloia, com previsão de conclusão de ambos os serviços no final da tarde.

Durante as intervenções, o abastecimento de água poderá apresentar intermitência e variações de pressão nos bairros Parque Colina Verde, Parque City, Jardim Pagani, Nova Flórida, Vila São Paulo, Pousada da Esperança I e Jardim Ivone, e nos residenciais Mirante da Colina e Portal da Colina. A normalização do fornecimento ocorrerá de forma gradativa ao longo da noite, após a reativação dos sistemas.

O DAE orienta os moradores a economizarem a água das caixas d'água, com prioridade para a alimentação e a higiene básica. Pedidos de caminhão-pipa e avisos sobre falta de água devem ser feitos diretamente à Companhia Saneamento de Bauru (CSB), pelo telefone gratuito 0800 014 2026.