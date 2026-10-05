A comunidade católica de Bauru celebra nesta segunda-feira (5) o Dia de São Benedito com uma programação especial na paróquia de São Benedito, localizada na praça Epitácio Pessoa, 3-80, na Vila Falcão. Ao longo do dia, estão previstas três missas em homenagem ao santo, conhecido tradicionalmente como o “Santo Cozinheiro”.

Durante esta segunda-feira, foi realizada celebrações conduzida pelo padre Milton, às 7h e às 15h. A programação prossegue à noite, com uma missa marcada para as 19h30, que será celebrada por dom Rubens. A data de 5 de outubro é tradicionalmente dedicada a São Benedito, cuja devoção reúne fiéis em diferentes comunidades católicas. Em Bauru, as celebrações na matriz são uma oportunidade para os devotos participarem das homenagens ao santo.