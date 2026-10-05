O que uma criança de hoje pode aprender com as memórias de quem viveu outras décadas? E o que idosos podem descobrir ao ouvir as experiências e perspectivas de uma nova geração? Em Bauru, uma iniciativa pretende aproximar essas duas pontas da linha da vida em uma mesma manhã para um evento para lá de especial. No dia 8 de outubro (próxima quinta), duas entidades sociais que desenvolvem projetos conveniados com a Secretaria Municipal da Assistência Social de Bauru promoverão um Encontro de Gerações, reunindo cerca de 20 idosos participantes do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) ID. Melhor Idade, da Associação InteirAção, e dezenas de crianças e adolescentes atendidos pelo Projeto Crianças em Ação, do Centro Espírita Amor e Caridade (Ceac).

A programação será realizada das 8h às 10h30, em evento fechado aos participantes e imprensa na sede do Crianças em Ação, na rua Padre Donizete Tavares de Lima, 3-31, Jardim Ferraz. Na data, eles participarão de atividades como contação de histórias, uma dinâmica de “show de prêmios”, além de desfrutarem de café da manhã e almoço juntos. Mais do que proporcionar uma manhã de convivência, a proposta é criar um espaço para que as diferentes gerações possam compartilhar experiências, conhecimentos e perspectivas.

E a escolha da data não é por acaso. Outubro reúne duas datas simbólicas para os públicos envolvidos: o Dia do Idoso, celebrado em 1º de outubro, e o Dia das Crianças, em 12 de outubro.