O que uma criança de hoje pode aprender com as memórias de quem viveu outras décadas? E o que idosos podem descobrir ao ouvir as experiências e perspectivas de uma nova geração? Em Bauru, uma iniciativa pretende aproximar essas duas pontas da linha da vida em uma mesma manhã para um evento para lá de especial. No dia 8 de outubro (próxima quinta), duas entidades sociais que desenvolvem projetos conveniados com a Secretaria Municipal da Assistência Social de Bauru promoverão um Encontro de Gerações, reunindo cerca de 20 idosos participantes do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) ID. Melhor Idade, da Associação InteirAção, e dezenas de crianças e adolescentes atendidos pelo Projeto Crianças em Ação, do Centro Espírita Amor e Caridade (Ceac).
A programação será realizada das 8h às 10h30, em evento fechado aos participantes e imprensa na sede do Crianças em Ação, na rua Padre Donizete Tavares de Lima, 3-31, Jardim Ferraz. Na data, eles participarão de atividades como contação de histórias, uma dinâmica de “show de prêmios”, além de desfrutarem de café da manhã e almoço juntos. Mais do que proporcionar uma manhã de convivência, a proposta é criar um espaço para que as diferentes gerações possam compartilhar experiências, conhecimentos e perspectivas.
E a escolha da data não é por acaso. Outubro reúne duas datas simbólicas para os públicos envolvidos: o Dia do Idoso, celebrado em 1º de outubro, e o Dia das Crianças, em 12 de outubro.
Bauru de Memórias
Um dos pontos altos do encontro será protagonizado pelas próprias histórias dos idosos, que também são autores de um livro. Em fevereiro deste ano, participantes do SCFV ID. Melhor Idade lançaram a obra “Bauru de Memórias: onde as memórias ganham forma e poesia”, reunindo lembranças de suas vidas em textos, poesias e imagens. A ideia é que, durante o Encontro entre Gerações, autores compartilhem seus relatos com as crianças, transformando as memórias registradas no livro em uma experiência de trocas e aprendizados.
“A proposta é mostrar que uma história de vida não fica apenas no passado: ela pode ser compartilhada, despertar curiosidade e ganhar novos significados quando chega a outra geração. Ao ouvir essas histórias, as crianças também podem perceber que existem diferentes formas de enxergar o mundo e que cada pessoa carrega conhecimentos que podem ser compartilhados”, afirma Nelson Pizzo, presidente da Associação InteirAção.
Fundada em 2015, a Associação InteirAção atua na promoção de direitos, autonomia e cidadania de pessoas em situação de vulnerabilidade social, cultural e educacional. Em 2022, criou o SCFV ID. Melhor Idade, voltado ao fortalecimento de vínculos comunitários e à valorização da pessoa idosa. Atualmente, o serviço atende cerca de 60 pessoas, todas indicadas pelo CRAS Ferraz, em turmas de segunda a quinta-feira, na Casa de Cursilhos, localizada no Jardim Ouro Verde.
Brincadeiras
Além das histórias, a programação terá atividades divertidas que estimulam a interação entre crianças e idosos. Uma delas será o “show de prêmios”, dinâmica já conhecida e apreciada pelos participantes da InteirAção. O objetivo é que não seja apenas uma brincadeira, mas também uma oportunidade de colaboração entre os dois públicos.
“Queremos que eles conversem, se ajudem e descubram o que têm em comum. Os idosos poderão compartilhar conhecimento, já que possuem mais experiência com esse tipo de dinâmica, enquanto as crianças trazem seu jeito próprio de enxergar as coisas. Até uma brincadeira simples, como o show de prêmios, pode estimular a concentração, a interação, a cooperação e até o vínculo entre eles”, explica Natalia Bispo, arte-educadora da Associação InteirAção.
O estímulo à convivência também pode contribuir para combater o isolamento social, mais comum na terceira idade.
“Quando diferentes gerações convivem, todos têm algo a ensinar e algo a aprender. A criança encontra no idoso uma fonte de histórias e experiências, enquanto o idoso tem a oportunidade de se conectar com a energia, a curiosidade e a visão de mundo da infância. É uma troca que pode ser muito significativa para os dois lados”, completa Nelson Pizzo.
Centro Espírita Amor e Caridade
O Projeto Crianças em Ação é um dos núcleos de Promoção Social sem fins lucrativos do Centro Espírita Amor e Caridade (Ceac), instituição fundada em 1919. Localizado também no Jardim Ferraz, o projeto atende diariamente cerca de 140 crianças e adolescentes de 6 a 15 anos.
Para o presidente do Ceac, Nelson Bastos, receber os idosos no espaço dedicado às crianças amplia a própria proposta de convivência desenvolvida pela instituição.
“Quando colocamos diferentes gerações no mesmo espaço, criamos uma oportunidade para que elas percebam que, apesar das diferenças de idade e de experiências, existe muito que pode ser compartilhado. Queremos que as crianças não apenas participem de uma atividade diferente, mas tenham contato com histórias, valores e experiências que podem contribuir para sua formação”, afirma.
A expectativa é que o encontro também ajude a desconstruir a ideia de que crianças e idosos vivem em universos distantes. Ao colocar memórias, brincadeiras e conversas lado a lado, a iniciativa aposta na convivência como uma forma de aprendizado para todos os envolvidos.
Encontro de Gerações – 8 de outubro (evento fechado para participantes e imprensa)
8h – Chegada dos idosos e café da manhã
8h15 – Contação de histórias, em roda formada por idosos e crianças
9h30 – Brincadeira “Show de Prêmios”
10h30 – Almoço e encerramento da atividade
Local: Projeto Crianças em Ação – Ceac
Endereço: Rua Padre Donizete Tavares de Lima, 3-31, Jardim Ferraz – Bauru