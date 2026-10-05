A abstenção nas eleições gerais deste domingo (4) atingiu 25,11% em Bauru, segundo os dados da totalização da Justiça Eleitoral. Ao todo, 69.900 eleitores deixaram de comparecer às urnas no primeiro turno de 2026.
O índice ficou acima do registrado na eleição geral de 2022, quando 22,24% do eleitorado bauruense não votou, mas abaixo do percentual verificado na eleição municipal de 2024, que chegou a 30,45%.
A comparação mostra, portanto, que a participação dos eleitores de Bauru em 2026 ficou em uma posição intermediária entre os dois últimos pleitos. Na prática, a cidade teve mais ausentes do que na eleição presidencial anterior, mas menos do que na disputa municipal de dois anos atrás.
Em 2022, 62.194 eleitores não compareceram às urnas em Bauru. Quatro anos depois, o número subiu para 69.900, um acréscimo de 7.706 ausentes. Em termos proporcionais, a alta foi de 2,87 pontos percentuais, passando de 22,24% para 25,11%.
Já na comparação com 2024, houve uma redução expressiva. Naquele ano, 85.913 eleitores deixaram de votar no primeiro turno. Assim, em 2026 foram 16.013 ausentes a menos, uma queda de 5,34 pontos percentuais na taxa de abstenção.
Bauru acima da média nacional
A abstenção registrada em Bauru também ficou acima da média brasileira. No país, 33,4 milhões de eleitores não compareceram às urnas no primeiro turno de 2026, correspondendo a 21,08% do eleitorado. O índice nacional foi o maior registrado em uma eleição geral desde 1998. Com 25,11%, Bauru ficou, portanto, 4,03 pontos percentuais acima da média nacional.
O comportamento da cidade também chama atenção quando comparado com a eleição geral anterior. Em 2022, a abstenção nacional ficou em aproximadamente 20,9%, enquanto Bauru registrou 22,24%. Em 2026, a distância em relação à média brasileira aumentou.
Menos ausentes que em 2024
A redução em relação a 2024 precisa ser analisada levando em conta a natureza das eleições. Aquele pleito foi municipal, com disputas para prefeito e vereador, enquanto 2026 envolveu presidente, governador, dois senadores, deputado federal e deputado estadual.
As eleições municipais tradicionalmente apresentam índices de abstenção elevados, especialmente porque parte do eleitorado reside fora do município em que mantém o domicílio eleitoral.
Em Bauru, a diferença foi significativa. Dos 85.913 ausentes de 2024, o número caiu para 69.900 neste ano. Ainda assim, a abstenção permaneceu superior à registrada na eleição geral de 2022.