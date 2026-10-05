A abstenção nas eleições gerais deste domingo (4) atingiu 25,11% em Bauru, segundo os dados da totalização da Justiça Eleitoral. Ao todo, 69.900 eleitores deixaram de comparecer às urnas no primeiro turno de 2026.

O índice ficou acima do registrado na eleição geral de 2022, quando 22,24% do eleitorado bauruense não votou, mas abaixo do percentual verificado na eleição municipal de 2024, que chegou a 30,45%.

A comparação mostra, portanto, que a participação dos eleitores de Bauru em 2026 ficou em uma posição intermediária entre os dois últimos pleitos. Na prática, a cidade teve mais ausentes do que na eleição presidencial anterior, mas menos do que na disputa municipal de dois anos atrás.