Com 100% das urnas apuradas em Bauru, neste domingo (4), durante o primeiro turno das eleições, o candidato Flavio Bolsonaro (PL) foi o mais votado na cidade, com 112.236 votos (57,12% dos votos válidos). Lula ficou em segundo lugar em Bauru, com 64.967 votos (33,06% dos votos válidos). As informações são do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e a apuração no país ainda está em andamento.

Para o governo do Estado, o candidato Tarcísio (Republicanos) recebeu em Bauru 122.711 votos (66,90% dos votos válidos). O candidato Fernando Haddad (PT) obteve no município 59.131 votos (32,24% dos votos válidos). A apuração também não foi finalizada pelo TSE.

Para o senado, também com 100% das urnas apuradas na cidade, os bauruenses escolheram os candidatos Guilherme Derrite (PP), com 113.756 votos (32,80% dos votos válidos) e André do Prado (PL), com 108.609 votos (31,32% dos votos válidos).