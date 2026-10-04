Michelle Bolsonaro (PL), mulher do ex-presidente Jair Bolsonaro, foi eleita para uma das vagas do Distrito Federal no Senado. Esta foi a primeira eleição da ex-primeira-dama. Seus suplentes são Diego Torres (PL) e Cristian Viana (Podemos) - Diego é irmão dela e trabalhou como assessor especial no governo de São Paulo na gestão de Tarcísio de Freitas.

Michelle fez campanha ao lado de Bia Kicis, ex-deputada federal que também concorria a uma vaga no Senado pelo PL. As duas faziam parte da coligação "Propósito e ação" e apoiaram a candidatura de Flávio Bolsonaro, enteado de Michelle, à Presidência.

NNeste ano, foram renovadas duas das três cadeiras de cada estado e do DF no Senado. A senadora Damares Alves (Republicanos), que tem mais quatro anos de mandato, é aliada de longa data da família Bolsonaro e Michelle e Kicis.