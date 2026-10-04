A apuração dos votos das Eleições Gerais 2026 foi divulgada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Confira abaixo, a votação dos (as) candidatos (as) a deputado (a) estadual e federal por Bauru e região.
* Atualizado até 20h05
BAURU
OS MAIS VOTADOS A DEPUTADO (A) FEDERAL
Capitão Augusto (PL) - 142.911
Eduardo Borgo (Novo) - 47.261
Rodrigo Agostinho (PSB) - 18.218
André Maldonado (PP) - 14.817
Dr. Raul (Cidadania) - 14.119
Dário Dudario (PSD) - 2.916
Natalino da Pousada (PDT) - 1.265
Graziela Galvão (PL) - 912
Ricardo Amantini Filho (União) - 816
Adriana Perfeito (Avante) - 506
Anilde Branca (Republicanos) - 102
OS MAIS VOTADOS a DEPUTADO (A) ESTADUAL
Anderson Prado (MDB) - 41.515
Estela Almagro (PT) - 30.458
Junior Rodrigues (PSD) - 19.428
Junior Lokadora (Podemos) - 18.737
Lúcia Rosim (PSD) - 16.200
Thaís Viotto (PSB) - 4.065
Marcela Afonso (Solidariedade) - 3.556
Ivo Leite (Cidadania) - 2.039
Thiago Lira (PRD) - 574
Poeta (PSDB) - 553
JAÚ
DEPUTADO (A) FEDERAL
Dani Rodrigueiro (PDT) - 1.177
Repórter Rafaela Hernandez (PL) - 2.769
Everaldo da Assistência (Avante) - 352
Prof. Lauro Pacheco (PSOL) - 349
Juliana Fabre (PL) - 10.314
Paulo Gatto (PSDB) - 483
Paulo Soares (Podemos) - 39.627
DEPUTADO (A) ESTADUAL
Mateus Turini (PDT) - 4.786
Lucas Flores (PL) - 48.591
Eliane Pacheco (PP) - 1.991
Felipe Rodomonte (PSD) - 8.310
Pancho (PSB) - 202
BOTUCATU
DEPUTADO (A) FEDERAL
Ielo (PDT) - 2.882
João Cury (MDB) - 125.763
Dra. Júlia Bruder (Novo) - 647
DEPUTADO (A) ESTADUAL
Abelardo (Republicanos) - 4.596
Fernando Bruder (Novo) - 297
Mário Pardini (PSD) - 88.333
Jean Brito (Democracia Cristã - DC) - 356
SANTA CRUZ DO RIO PARDO
DEPUTADO ESTADUAL
Ricardo Madalena (PL) - 87.399
MARÍLIA
DEPUTADO ESTADUAL
Dani Alonso (PL) - 149.547