04 de outubro de 2026
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ELEIÇÕES 2026

Confira a apuração dos votos dos candidatos de Bauru e região

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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A apuração dos votos das Eleições Gerais 2026 foi divulgada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Confira abaixo, a votação dos (as) candidatos (as) a deputado (a) estadual e federal por Bauru e região.

* Atualizado até 20h05

BAURU

OS MAIS VOTADOS A DEPUTADO (A) FEDERAL

Capitão Augusto (PL) - 142.911

Eduardo Borgo (Novo) - 47.261

Rodrigo Agostinho (PSB) - 18.218

André Maldonado (PP) - 14.817

Dr. Raul (Cidadania) - 14.119

Dário Dudario (PSD) - 2.916

Natalino da Pousada (PDT) - 1.265

Graziela Galvão (PL) - 912

Ricardo Amantini Filho (União) - 816

Adriana Perfeito (Avante) - 506

Anilde Branca (Republicanos) - 102

OS MAIS VOTADOS a DEPUTADO (A) ESTADUAL

Anderson Prado (MDB) - 41.515

Estela Almagro (PT) - 30.458

Junior Rodrigues (PSD) - 19.428

Junior Lokadora (Podemos) - 18.737

Lúcia Rosim (PSD) - 16.200

Thaís Viotto (PSB) - 4.065

Marcela Afonso (Solidariedade) - 3.556

Ivo Leite (Cidadania) - 2.039

Thiago Lira (PRD) - 574

Poeta (PSDB) - 553

JAÚ

DEPUTADO (A) FEDERAL

Dani Rodrigueiro (PDT) - 1.177
Repórter Rafaela Hernandez (PL) - 2.769
Everaldo da Assistência (Avante) - 352
Prof. Lauro Pacheco (PSOL) - 349
Juliana Fabre (PL) - 10.314
Paulo Gatto (PSDB) - 483
Paulo Soares (Podemos) - 39.627

DEPUTADO (A) ESTADUAL
Mateus Turini (PDT) - 4.786
Lucas Flores (PL) - 48.591
Eliane Pacheco (PP) - 1.991
Felipe Rodomonte (PSD) - 8.310
Pancho (PSB) - 202

BOTUCATU

DEPUTADO (A) FEDERAL

Ielo (PDT) - 2.882
João Cury (MDB) - 125.763
Dra. Júlia Bruder (Novo) - 647

DEPUTADO (A) ESTADUAL

Abelardo (Republicanos) -  4.596
Fernando Bruder (Novo) -  297
Mário Pardini (PSD) -  88.333
Jean Brito (Democracia Cristã - DC) - 356

SANTA CRUZ DO RIO PARDO

DEPUTADO ESTADUAL

Ricardo Madalena (PL) - 87.399

MARÍLIA

DEPUTADO ESTADUAL

Dani Alonso (PL) - 149.547

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