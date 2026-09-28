Durante o Patrulhamento de Ações Especiais de Polícia, na noite do último sábado (26), a Polícia Militar do Estado de São Paulo, por meio de uma equipe do 13º Baep, prendeu em flagrante um homem por tráfico de drogas, no bairro Ferradura Mirim, em Bauru. Ao todo, foram apreendidas 156 porções de cocaína, 10 porções de crack, três porções de “dry” e R$ 2.400,30 em dinheiro.

A equipe realizava patrulhamento em um local conhecido pela prática de tráfico de drogas quando visualizou um indivíduo que fugiu a pé ao perceber a presença dos policiais. Durante o acompanhamento, os agentes observaram que ele dispensou uma sacola preta em uma viela e continuou a fuga carregando outra sacola. O homem foi abordado na Rua Doze. Durante a busca pessoal, os policiais localizaram, na sacola que ele carregava, dois microtubos de cocaína, três porções de “dry”, 10 porções de crack e R$ 470 em dinheiro, em notas diversas.

Com o apoio de outra equipe do 13º Baep, os policiais realizaram buscas no local onde a segunda sacola havia sido dispensada. O objeto foi localizado e, em seu interior, foram encontrados 33 microtubos de cocaína, 121 eppendorfs contendo cocaína e R$ 1.930,30 em espécie. Durante a abordagem, o indivíduo ofereceu resistência e tentou fugir novamente, sendo necessário o emprego de técnicas de contenção e o uso de algemas.