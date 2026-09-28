Um homem foi preso pela Guarda Civil Municipal (GCM) de Botucatu (100 quilômetros de Bauru) na manhã deste domingo (27), após ser acusado de furtar uma peça de picanha de um supermercado, agredir um funcionário durante a tentativa de abordagem e fugir do local. Ele foi localizado após uma perseguição pelas ruas da cidade. De acordo com o registro da ocorrência, um funcionário do estabelecimento identificou pelas câmeras de segurança o momento em que o suspeito escondeu uma peça de picanha junto à cintura. Ao ser abordado no estacionamento, o homem teria reagido e entrado em luta corporal com o funcionário antes de fugir.

Durante a fuga, o suspeito deixou para trás um celular, uma camiseta e um boné. Com as características obtidas a partir das imagens, equipes da GCM iniciaram buscas e localizaram posteriormente uma Chevrolet Montana branca, conduzida por um homem com características semelhantes às registradas pelo sistema de monitoramento do supermercado. Os agentes deram diversas ordens de parada, mas o motorista não obedeceu e continuou a fuga por ruas da região do Jardim Brasil. Após o acompanhamento, as equipes conseguiram realizar a abordagem.

O suspeito foi levado ao Plantão Policial, onde foi reconhecido pelo funcionário como o envolvido na ocorrência. As imagens das câmeras de segurança e os objetos abandonados no supermercado também foram apresentados à autoridade policial. Após analisar o caso, a autoridade policial ratificou a prisão. A ocorrência foi registrada como roubo, desobediência e localização/apreensão de veículo. O homem permaneceu à disposição da Justiça. A ação envolveu equipes da GCM, Romu, Romo, Patrulha Maria da Penha, Ronda Oficial, Patrulhamento do Comércio e Centro de Operações Integradas (COI).