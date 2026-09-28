Na noite deste domingo (27), a Polícia Militar de Igaraçu do Tietê identificou o motociclista envolvido no atropelamento de uma criança de quatro anos ocorrido em Igaraçu do Tietê (71 quilômetros de Bauru), ocorrido horas antes. Segundo a PM, o condutor deixou o local sem se identificar e sem prestar ou solicitar socorro à vítima. Após o atropelamento, a criança foi levada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Igaraçu do Tietê, com diversos ferimentos. Diante de sinais que poderiam indicar uma fratura no crânio, ela foi transferida para a Santa Casa de Jaú, para realizar tomografia.

Durante as diligências, policiais do 27º Batalhão de Polícia Militar do Interior (BPM/I) analisaram imagens e reuniram outras informações sobre o acidente. Com base nos dados obtidos, as equipes conseguiram identificar e localizar o motociclista em sua residência. A motocicleta utilizada no atropelamento também foi encontrada. O veículo apresentava avarias recentes compatíveis com o acidente. O homem admitiu ter se envolvido na ocorrência e foi encaminhado à Central de Polícia Judiciária de Jaú, acompanhado da proprietária da motocicleta e do veículo.

Como faltavam condições legais para a prisão em flagrante, o investigado prestou depoimento e foi liberado para responder às apurações. A Polícia Científica realizou perícia na motocicleta e no local do atropelamento. Como o veículo estava com a documentação regular, foi devolvido à proprietária, com a adoção das medidas administrativas cabíveis.