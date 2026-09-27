Um homem de 34 anos, que estava foragido da Justiça havia aproximadamente um ano, foi preso pela Polícia Civil na manhã de sexta-feira (25), em Botucatu (100 quilômetros de Bauru). Ele é investigado por episódios de violência doméstica contra a ex-companheira e era alvo de dois mandados de prisão preventiva. A captura foi realizada por policiais da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Botucatu. Conforme a Polícia Civil, as ordens judiciais foram expedidas pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Botucatu e estão relacionadas a acusações de ameaça, injúria e descumprimento de medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha.

Segundo as investigações, mesmo após a ex-companheira obter medidas protetivas e o homem ter sido preso anteriormente por violá-las, ele teria continuado a procurar e ameaçar a vítima. Ainda de acordo com a DDM, o investigado teria praticado perseguições e feito ameaças, inclusive de morte, por diferentes meios. Os contatos teriam ocorrido por ligações telefônicas, mensagens eletrônicas, redes sociais e até por intermédio de terceiros. Na sexta-feira, os policiais foram até o endereço onde o homem estava.

A equipe foi recebida pela mãe dele, que colaborou com a ação. O investigado foi localizado, recebeu voz de prisão e, segundo o registro policial, não ofereceu resistência. Após a captura, ele foi encaminhado à unidade policial para os procedimentos de polícia judiciária e permaneceu à disposição da Justiça. O boletim de ocorrência foi registrado pela DDM como captura de procurado. As informações são do Jornal Leia Notícias.