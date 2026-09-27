Moradores do bairro Pousada da Esperança 1 e do Núcleo Edson Francisco da Silva, em Bauru, estão sofrendo com vazamentos de esgoto sem solução pela Companhia de Saneamento Bauru (CSB), responsável pelo saneamento na cidade.

Na quadra 4 da rua Joaquim Gonçalves Soriano, na Pousada da Esperança 1, uma moradora relata que o entupimento da caixa de esgoto está fazendo com que o esgoto retorne pelo vaso sanitário há uma semana. Ela entrou em contato com a CSB, mas o problema não foi resolvido. “A empresa fechou um protocolo anterior, mentindo que o serviço tinha sido finalizado. Liguei de novo, abriram outro chamado com mais 48 horas de prazo, mas não me passaram o número do protocolo, e o atendimento deles agora só dá mensagem eletrônica de robô, ninguém atende. Enquanto isso, eu fico rezando para esse esgoto não retornar de vez para dentro de casa”, relata a moradora.

Já no Núcleo Edson Francisco da Silva, o vazamento de esgoto ocorre no cruzamento das ruas Sebastião Joaquim Sampaio e Flordalisa Meira Monte e provoca mau cheiro em todo o quarteirão. Segundo uma moradora do local, o problema persiste há mais de 20 dias. “A nova empresa de esgoto veio e não conseguiu resolver. Deixou como estava e simplesmente foi embora”, diz. O JCNET entrou em contato com a empresa, e o espaço segue aberto para manifestação.