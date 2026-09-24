24 de setembro de 2026
JCNET - Sampi Bauru
JCNET - Sampi Bauru
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JCNET nas Redes Sociais | @jcnetbauru
RODOVIA BAURU-JAÚ

Investigador da Polícia Civil fica ferido após viatura capotar

Por Laura Reis | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/ Artesp
O investigador que conduzia o veículo perdeu o controle da direção, por motivos ainda a serem esclarecidos
O investigador que conduzia o veículo perdeu o controle da direção, por motivos ainda a serem esclarecidos

Na tarde desta quinta-feira (24), uma viatura da Polícia Civil de Brotas capotou na altura do quilômetro 215+600 da rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-225), a Bauru-Jaú, no município de Pederneiras (26 quilômetros de Bauru). Um investigador sofreu ferimentos graves.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, o policial civil conduzia o veículo quando perdeu o controle da direção, por motivos ainda a serem esclarecidos. Ele foi socorrido e levado a um hospital da região.

Segundo a Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), o trecho da rodovia precisou ser interditado para a realização dos trabalhos de perícia. A via, no entanto, já foi liberada para o tráfego.

Receba as notícias mais relevantes de Bauru e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários