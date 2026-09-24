Uma cena inusitada e, no mínimo, absurda chamou a atenção de quem passou pela avenida Nações Unidas, no final da manhã desta quinta-feira (24). Isso porque um caminhão-cegonha, utilizado para o transporte de veículos, estacionou na faixa de desaceleração da avenida, no sentido centro-bairro, para descarregar os veículos.

O Grupo de Operações de Trânsito (GOT) foi acionado e multou o motorista por estacionar ao lado ou sobre o canteiro central da avenida. A infração é considerada grave e gerou cinco pontos na carteira, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro.