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FLAGRA NO TRÂNSITO

Caminhão-cegonha para na avenida e vira alvo de multa em Bauru

Por Priscila Medeiros | da Redação
| Tempo de leitura: < 1 min
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Divulgação
Caminhão estacionou na faixa de desaceleração da avenida
Caminhão estacionou na faixa de desaceleração da avenida

Uma cena inusitada e, no mínimo, absurda chamou a atenção de quem passou pela avenida Nações Unidas, no final da manhã desta quinta-feira (24). Isso porque um caminhão-cegonha, utilizado para o transporte de veículos, estacionou na faixa de desaceleração da avenida, no sentido centro-bairro, para descarregar os veículos.

O Grupo de Operações de Trânsito (GOT) foi acionado e multou o motorista por estacionar ao lado ou sobre o canteiro central da avenida. A infração é considerada grave e gerou cinco pontos na carteira, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro.

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