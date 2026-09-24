Durante o Patrulhamento de Ações Especiais de Policiamento Montado, realizado nesta terça-feira (23) a equipe de Cavalaria do 13º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep) prendeu uma mulher, de 30 anos, em flagrante por tráfico de drogas, no bairro Jardim Santa Antonieta, em Marília (100 quilômetros de Bauru). Os policiais visualizaram a mulher parada na calçada, com um volume visível na região da cintura. Diante da suspeita, foi realizada a abordagem para averiguação.

Durante a busca pessoal, os policiais encontraram um saco plástico contendo dinheiro em espécie, moedas e dois microtubos com substância semelhante a crack. Questionada, a mulher teria admitido que comercializava entorpecentes no local e informado que o dinheiro encontrado era proveniente da venda das drogas. Ainda de acordo com a PM, a mulher indicou o local onde o restante dos entorpecentes estava escondido, em uma área de mata nas proximidades.

Com apoio da equipe do Canil do 13º Baep, foi empregado o cão farejador K9 Bruce, que localizou entorpecentes, uma balança de precisão e uma mochila contendo mais drogas. Ao todo, foram apreendidos 2,668 quilos de maconha, 392,77 gramas de cocaína, 291,12 gramas de crack e 21,29 gramas de haxixe. Também foram recolhidos R$ 357,25 em dinheiro, um aparelho celular, uma folha com anotações relacionadas à contabilidade do tráfico e uma balança de precisão.