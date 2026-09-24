Dois adultos foram presos em flagrante e um adolescente foi apreendido nesta quinta-feira (24), em Igaraçu do Tietê, durante uma operação das polícias Civil e Militar contra o tráfico de drogas. A ação ocorreu durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão e resultou na localização de diferentes tipos de entorpecentes e dinheiro em um imóvel investigado.

A operação foi realizada pela Delegacia de Polícia de Igaraçu do Tietê, com apoio da Delegacia de Barra Bonita e da Polícia Militar. A ordem judicial foi expedida pela Vara Regional das Garantias da 3ª Região. No endereço, os policiais encontraram dois adultos e um adolescente. Durante as buscas, foram apreendidos 123 pinos de cocaína, 24 porções de maconha e uma pedra de crack com aproximadamente 30 gramas. Também foram localizados R$ 180 em dinheiro, distribuídos em notas de pequeno valor. Segundo as investigações conduzidas pelo Setor de Investigações Gerais (SIG) de Igaraçu do Tietê, o imóvel vinha sendo monitorado sob a suspeita de ser utilizado para armazenar e comercializar drogas. O material encontrado durante a diligência reforçou os indícios reunidos ao longo da apuração.

Diante das evidências, a autoridade policial confirmou a prisão em flagrante dos dois adultos pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, previstos nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006. No caso do adolescente, foi elaborado Auto de Apreensão por ato infracional análogo aos mesmos crimes. Os adultos permaneceram à disposição da Justiça, enquanto o adolescente foi encaminhado para as providências previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). A Polícia Civil informou que o enfrentamento ao tráfico de drogas permanece entre as prioridades das forças de segurança, com operações integradas e ações de investigação voltadas à repressão do comércio de entorpecentes.