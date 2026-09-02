24 de setembro de 2026
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INCLUSÃO

2ª edição da Feira Incluir tem vagas para PCDs em Bauru

da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução: Google Maps
2ª edição da Feria acontecerá na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação
2ª edição da Feria acontecerá na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação

Nesta sexta-feria (25) será realizada a 2ª edição da Feira Incluir, iniciativa da Concilig, empresa de telemarketing e recuperação de crédito, que busca aproximar pessoas com deficiência (PCDs) de oportunidades no mercado de trabalho.  A Feira conta com apoio da Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação (Sedecon). O evento acontece das 9h às 12h, na Sedecon, na avenida Duque de Caxias, 16-55.

Com vagas exclusivas para PCDs, a Feira Incluir foi criada para ampliar o acesso a oportunidades profissionais e proporcionar contato direto entre candidatos e empregador. Com a cessão do espaço para a Feira Incluir, a Sedecon reforça seu papel de fomento à empregabilidade e à inclusão no mercado de trabalho municipal.

A iniciativa também reforça o compromisso da empresa com a inclusão e a diversidade no ambiente de trabalho, contribuindo para ampliar as possibilidades de inserção e desenvolvimento profissional de pessoas com deficiência. Durante o evento, os candidatos às vagas poderão conhecer as oportunidades disponíveis, esclarecer dúvidas sobre a rotina de trabalho e conversar diretamente com a equipe responsável pelo processo seletivo.

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