Nesta sexta-feria (25) será realizada a 2ª edição da Feira Incluir, iniciativa da Concilig, empresa de telemarketing e recuperação de crédito, que busca aproximar pessoas com deficiência (PCDs) de oportunidades no mercado de trabalho. A Feira conta com apoio da Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação (Sedecon). O evento acontece das 9h às 12h, na Sedecon, na avenida Duque de Caxias, 16-55.

Com vagas exclusivas para PCDs, a Feira Incluir foi criada para ampliar o acesso a oportunidades profissionais e proporcionar contato direto entre candidatos e empregador. Com a cessão do espaço para a Feira Incluir, a Sedecon reforça seu papel de fomento à empregabilidade e à inclusão no mercado de trabalho municipal.

A iniciativa também reforça o compromisso da empresa com a inclusão e a diversidade no ambiente de trabalho, contribuindo para ampliar as possibilidades de inserção e desenvolvimento profissional de pessoas com deficiência. Durante o evento, os candidatos às vagas poderão conhecer as oportunidades disponíveis, esclarecer dúvidas sobre a rotina de trabalho e conversar diretamente com a equipe responsável pelo processo seletivo.