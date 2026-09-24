Um jovem de 22 anos foi preso em flagrante por suspeita de tráfico de drogas na tarde desta quarta-feira (23), no bairro Octávio Rasi, em Bauru. Segundo o boletim de ocorrência, policiais militares encontraram um pé de machonha, 334,96 gramas de maconha e 43,79 gramas de cocaína, além de dinheiro e outros materiais que podem estar relacionados à comercialização de entorpecentes.

A abordagem ocorreu na rua Armando Turteli em um ponto conhecido como venda de entorpecentes. Conforme o registro policial, a equipe fazia patrulhamento pela região quando se dirigiu a um ponto que já havia sido alvo de denúncias relacionadas à venda de drogas. No local, os policiais avistaram três pessoas próximas a uma cadeira. Ao perceberem a aproximação da viatura, os três correram em direção a uma área de mata. Um dos suspeitos foi alcançado cerca de 100 metros adiante, em uma área de pastagem. Os outros dois conseguiram fugir pela vegetação e não haviam sido identificados até o registro da ocorrência.

Durante a revista, nada de ilícito foi encontrado diretamente com o homem abordado. Os policiais, porém, retornaram ao ponto onde o grupo estava e localizaram, próximo à cadeira, uma sacola com porções de drogas e R$ 40 em dinheiro. A perícia identificou 17 porções de maconha, que totalizaram 334,96 gramas, e 190 unidades de cocaína, com peso de 43,79 gramas. Também foram apreendidos um caderno com anotações, um pé de maconha localizada na residência indicada pelo suspeito e outros materiais encaminhados para análise. O homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado ao Plantão Policial de Bauru. A ocorrência foi registrada como flagrante pelo crime de tráfico de drogas.