As praças públicas e avenidas com iluminação ornamental já são atendidas pela concessionária desde junho. A iluminação ornamental possui finalidade estética e de valorização urbana, normalmente instalada em praças, canteiros centrais, monumentos, rotatórias e corredores urbanos especiais.

A iluminação nas demais vias está em transição entre a CPFL Paulista, que era responsável pela manutenção, e a concessionária. No entanto, as reclamações devem ser feitas nos canais da Luz de Bauru S/A, que realiza o reparo nos setores em que já assumiu, ou repassa para a CPFL Paulista realizar o reparo nos demais setores. Após a conclusão da transição, prevista para o ano que vem, todos os reparos ficarão com a concessionária.

Sobre o programa

O programa representa o maior investimento já realizado na iluminação pública de Bauru. O contrato da PPP tem duração de 25 anos e contempla a modernização, expansão, operação e manutenção de toda a rede de iluminação pública do município. O consórcio Luz de Bauru S/A é formado pelas empresas Zopone Engenharia, SUM-IP Serviços de Infraestrutura, G.C.E. e RH Engenharia.