A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de Infraestrutura, informa que disponibiliza canais digitais de atendimento para demandas relacionadas a lâmpadas apagadas ou piscando e iluminação acesa durante o dia em ruas, avenidas, praças, viadutos, passarelas e outros espaços públicos, após a implantação do Programa "Bauru + Iluminada". O serviço de atendimento é realizado pela concessionária Luz de Bauru S/A, responsável pela Parceria Público-Privada (PPP) da Iluminação Pública do município.
Os atendimentos podem ser feitos pelos seguintes canais oficiais:
- Telefone: (14) 3500-0756, das 8h às 18h
- WhatsApp: (14) 99119-0756, durante 24 horas
- Portal digital para abertura e acompanhamento de chamados, emhttps://ip.somasig.com.br/ocorrencias/bauru
- Formulário ‘Fale Conosco’ no site oficial da concessionária
As praças públicas e avenidas com iluminação ornamental já são atendidas pela concessionária desde junho. A iluminação ornamental possui finalidade estética e de valorização urbana, normalmente instalada em praças, canteiros centrais, monumentos, rotatórias e corredores urbanos especiais.
A iluminação nas demais vias está em transição entre a CPFL Paulista, que era responsável pela manutenção, e a concessionária. No entanto, as reclamações devem ser feitas nos canais da Luz de Bauru S/A, que realiza o reparo nos setores em que já assumiu, ou repassa para a CPFL Paulista realizar o reparo nos demais setores. Após a conclusão da transição, prevista para o ano que vem, todos os reparos ficarão com a concessionária.
Sobre o programa
O programa representa o maior investimento já realizado na iluminação pública de Bauru. O contrato da PPP tem duração de 25 anos e contempla a modernização, expansão, operação e manutenção de toda a rede de iluminação pública do município. O consórcio Luz de Bauru S/A é formado pelas empresas Zopone Engenharia, SUM-IP Serviços de Infraestrutura, G.C.E. e RH Engenharia.
Bauru foi dividida em 12 regiões operacionais para organização dos trabalhos. Inicialmente, foi realizado um mapeamento completo dos pontos de iluminação pública, com vistorias técnicas para identificação de falhas e problemas na rede.
Durante o período de transição operacional com a CPFL Paulista, previsto para ocorrer ao longo dos próximos meses, a concessionária fará o acompanhamento técnico das regiões de Bauru antes da transferência definitiva da manutenção.
O contrato prevê a substituição de aproximadamente 55 mil luminárias convencionais por tecnologia LED em todo o município. As novas luminárias proporcionarão maior eficiência energética, melhor iluminação das vias públicas e mais segurança para motoristas e pedestres.