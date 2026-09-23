Itatinga - A Polícia Civil de Itatinga (120 quilômetros de Bauru), região de Botucatu, por meio do Grupo de Investigação em Área Rural (Giar), recuperou, na tarde desta quarta-feira (23), materiais de campanha eleitoral que haviam sido furtados da via pública e identificou o homem apontado como responsável pelas subtrações.

A investigação teve início após a unidade policial ser procurada por representante do Partido Progressistas, que comunicou o desaparecimento de diversos Wind Banners utilizados durante a campanha eleitoral de seus candidatos ao senado e deputados federal e estadual, causando prejuízos ao partido.

No curso das diligências, os policiais obtiveram informações que possibilitaram identificar o suspeito e esclarecer a dinâmica de uma das subtrações. O episódio ocorreu na rua Solferino Di Piero, onde o homem teria sido flagrado retirando um dos materiais de campanha instalado em via pública.