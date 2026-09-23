Itatinga - A Polícia Civil de Itatinga (120 quilômetros de Bauru), região de Botucatu, por meio do Grupo de Investigação em Área Rural (Giar), recuperou, na tarde desta quarta-feira (23), materiais de campanha eleitoral que haviam sido furtados da via pública e identificou o homem apontado como responsável pelas subtrações.
A investigação teve início após a unidade policial ser procurada por representante do Partido Progressistas, que comunicou o desaparecimento de diversos Wind Banners utilizados durante a campanha eleitoral de seus candidatos ao senado e deputados federal e estadual, causando prejuízos ao partido.
No curso das diligências, os policiais obtiveram informações que possibilitaram identificar o suspeito e esclarecer a dinâmica de uma das subtrações. O episódio ocorreu na rua Solferino Di Piero, onde o homem teria sido flagrado retirando um dos materiais de campanha instalado em via pública.
De acordo com as informações apuradas, o suspeito estacionou um Fiat Fiorino de cor verde nas proximidades de uma borracharia. Após realizar um reparo no estepe do veículo, teria aproveitado o momento para retirar o Wind Banner e deixar o local, tomando rumo ignorado.
A partir das informações reunidas durante a investigação, os policiais conseguiram identificar o suspeito e localizar o endereço onde ele se encontrava, no loteamento Ailton Faria. A equipe do Giar desencadeou a operação “Sentinelas da Democracia” para realizar a busca e apreensão dos materiais.
Logo na chegada, na entrada da propriedade, os policiais civis localizaram dois Wind Banners, acompanhados de suas respectivas bases, pertencentes ao Partido Progressistas (PP) e ao Partido Social Democrático (PSD).
O investigado admitiu ter retirado os materiais de campanha, afirmando que teria praticado os furtos como uma suposta brincadeira com um colega. Segundo declarou, não teria recebido ordem, orientação ou determinação de qualquer pessoa ou partido político para realizar as subtrações.
Diante dos fatos, ele foi conduzido à Delegacia de Itatinga, acompanhado dos materiais recuperados, onde o ocorreu o registro da ocorrência, formalização da apreensão e oitiva do suspeito. Ao término dos trabalhos, ele foi indiciado pela prática do crime de furto, previsto no artigo 155 do Código Penal.
"A ação demonstra a pronta resposta da Polícia Civil de Itatinga diante de fatos que possam interferir na regularidade da propaganda eleitoral, buscando não apenas recuperar os bens subtraídos, mas também esclarecer a dinâmica dos fatos e responsabilizar, nos termos da lei, o autor identificado", ressalta a corporação, em nota.