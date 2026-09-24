O mês das crianças vai começar mais cedo no Alfredão. Em uma iniciativa especial para aproximar as novas gerações da paixão alvirrubra, o Esporte Clube Noroeste decidiu antecipar as comemorações dedicadas à garotada e preparou uma ação para o confronto diante do São José, neste domingo (27), às 10h, no Estádio Alfredo de Castilho, em Bauru. A partida abre a semifinal da Copa Paulista Rivalo 2026 e representa o primeiro passo na disputa por uma vaga na grande final.

Para transformar a manhã de domingo em uma experiência inesquecível para as famílias noroestinas, crianças de até 12 anos terão entrada gratuita nas arquibancadas Benedito Eleutério e Eucalipto. O acesso será permitido mediante apresentação de documento de identificação que comprove a idade, desde que os pequenos torcedores estejam acompanhados dos pais ou responsáveis. A proposta é abrir as portas do Alfredão para que a garotada vivencie de perto a emoção de uma semifinal, fortaleça seus laços com o clube e comece a construir suas próprias histórias ao lado do Norusca.

A festa nas arquibancadas também contará com mais um incentivo para a torcida alvirrubra. A campanha Todos Pagam Meia segue válida para o confronto, permitindo que qualquer torcedor acompanhe a partida nas arquibancadas Benedito Eleutério e Eucalipto por R$ 40,00. Com a iniciativa, o Noroeste amplia as possibilidades de participação dos noroestinos e busca reunir diferentes gerações em uma manhã de futebol, emoção e apoio ao time na busca pela classificação.