O mês das crianças vai começar mais cedo no Alfredão. Em uma iniciativa especial para aproximar as novas gerações da paixão alvirrubra, o Esporte Clube Noroeste decidiu antecipar as comemorações dedicadas à garotada e preparou uma ação para o confronto diante do São José, neste domingo (27), às 10h, no Estádio Alfredo de Castilho, em Bauru. A partida abre a semifinal da Copa Paulista Rivalo 2026 e representa o primeiro passo na disputa por uma vaga na grande final.
Para transformar a manhã de domingo em uma experiência inesquecível para as famílias noroestinas, crianças de até 12 anos terão entrada gratuita nas arquibancadas Benedito Eleutério e Eucalipto. O acesso será permitido mediante apresentação de documento de identificação que comprove a idade, desde que os pequenos torcedores estejam acompanhados dos pais ou responsáveis. A proposta é abrir as portas do Alfredão para que a garotada vivencie de perto a emoção de uma semifinal, fortaleça seus laços com o clube e comece a construir suas próprias histórias ao lado do Norusca.
A festa nas arquibancadas também contará com mais um incentivo para a torcida alvirrubra. A campanha Todos Pagam Meia segue válida para o confronto, permitindo que qualquer torcedor acompanhe a partida nas arquibancadas Benedito Eleutério e Eucalipto por R$ 40,00. Com a iniciativa, o Noroeste amplia as possibilidades de participação dos noroestinos e busca reunir diferentes gerações em uma manhã de futebol, emoção e apoio ao time na busca pela classificação.
Quem optar pela Arquibancada Central encontrará ingressos a R$ 100,00, com meia-entrada a R$ 50,00. Para a Cadeira Coberta, os bilhetes estão disponíveis por R$ 200,00, enquanto a meia-entrada custa R$ 100,00.
Já os torcedores do São José poderão adquirir suas entradas por R$ 80,00, com valor reduzido de R$ 40,00 exclusivamente para quem se enquadrar nos critérios legais de meia-entrada, mediante apresentação da documentação comprobatória.
Após conquistar seu lugar entre os quatro semifinalistas da Copa Paulista Rivalo 2026, o Noroeste chega a um momento decisivo de sua trajetória na competição. Diante do São José, o Alvirrubro terá a oportunidade de aproveitar o mando de campo para buscar uma vantagem no confronto de ida, contando com a presença dos noroestinos para transformar o Alfredão em um ambiente de incentivo durante os 90 minutos.
Mais do que uma ação promocional, a antecipação do mês das crianças representa um convite para que pais, filhos e familiares compartilhem a paixão pelo Noroeste em um dos momentos mais importantes da temporada. A expectativa é de uma manhã marcada pelo encontro de gerações nas arquibancadas, unidas pelo sentimento alvirrubro e pelo desejo de ver o Norusca avançar à decisão.
Neste domingo, a caminhada rumo à final ganha um ingrediente especial. Com a criançada presente, a força da torcida e o Alfredão pulsando em vermelho e branco, o Noroeste espera transformar o primeiro capítulo da semifinal em uma grande celebração da paixão pelo futebol e pelo clube.