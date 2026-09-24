O vice-governador Felício Ramuth e o secretário de Governo e Relações Institucionais (SGRI), Marcelo de Oliveira, estiveram em Bauru nesta quarta-feira (23) visitando a sede do Escritório Regional da Secretaria de Governo e Relações Institucionais, no Jardim Cruzeiro do Sul e conversaram com o JCNET sobre os investimentos em Bauru e região.

O Governo do Estado de São Paulo mantém obras conveniadas em todos os 39 municípios da Região Administrativa de Bauru. Entre 2023 e 2026, foram firmados 131 convênios com as cidades locais, somando um investimento previsto de aproximadamente R$ 69,279 milhões, com R$ 107,503 milhões já pagos no período. O balanço contempla intervenções estruturantes (que somam 98 das parcerias), além de praças (7), sistemas de lazer (9), aquisição de caminhões e equipamentos (3) e obras de saúde e educação (14).

A agenda no interior do estado contou com inspeções nas obras de construção dos Centros de Saúde de Pederneiras e Agudos, empreendimentos que somam mais de R$ 5 milhões em investimentos, sendo R$ 3,850 milhões repassados pelo Estado e o restante viabilizado por contrapartidas municipais (R$ 850 mil de Pederneiras e R$ 307 mil de Agudos).