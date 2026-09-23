Sabino - Nesta quarta-feira (23), durante a semana em que se celebra o Dia do Rio Tietê, a secretária de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado de São Paulo (Semil), Natália Resende, visita, a partir das 12h30, a Praia Municipal de Sabino, às margens do Tietê. Segundo a pasta, projeto-piloto implantado em julho no município já reduziu em mais de 90% a concentração de algas no trecho do rio Tietê.

A agenda encerra uma expedição técnica pelo rio realizada por representantes da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb). Em Sabino, a comitiva conhecerá de perto o projeto-piloto que utiliza boias equipadas com tecnologia de ultrassom para auxiliar no controle da proliferação de algas e na redução da chamada "nata verde" na água.

Iniciado em julho, o projeto vem sendo acompanhado pela Cetesb e já registra resultados positivos na área monitorada. Com investimento de aproximadamente R$ 9 milhões, o sistema utiliza inteligência embarcada com uso de algoritmos para ajustar automaticamente a frequência e a intensidade das ondas conforme as condições observadas na água.