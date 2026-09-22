Iacanga - A Polícia Civil de Iacanga (50 quilômetros de Bauru), com o apoio de policiais civis de Arealva, esclareceu, nesta terça-feira (22), a autoria de roubo ocorrido na semana passada, na primeira cidade, e recuperou o aparelho celular levado da vítima. Na ocasião, conforme divulgado pelo JCNET/Sampi, três criminosos ameaçaram atear fogo em um idoso de 82 anos durante o crime (leia abaixo).

Logo após o roubo, policiais civis do Setor de Investigações Gerais (SIG) e do Setor de Inteligência (SI) da delegacia de Iacanga, com apoio de equipe da delegacia de Arealva, sob o comando do delegado Roberto Cabral Medeiros, iniciaram apurações e análises de câmeras de segurança na região.

As diligências levaram à identificação dos suspeitos - dois adolescentes, de 16 e 17 anos, e um maior de idade. O celular roubado da vítima foi encontrado com um deles e apreendido, assim como roupas usadas na ação, e as investigações prosseguem para que o crime seja completamente esclarecido.