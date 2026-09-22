O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), negou seguimento à Reclamação 100117 e manteve na primeira instância da Justiça a investigação da Operação Cavalo de Troia, que apura fraude na concessão do sistema de manejo de resíduos sólidos (lixo) em Bauru. Com a decisão proferida nesta terça-feira (22), o ministro rejeitou o pedido de soltura do investigado Hamilton Agle, CEO da Estre Ambiental, que cumpre prisão preventiva decretada pelo Juízo das Garantias de Bauru.

A defesa do acusado pedia a transferência do caso para o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ-SP). O argumento principal era o de que interceptações telefônicas e telemáticas do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) haviam capturado indícios do suposto envolvimento da prefeita Suéllen Rosim. Como prefeitos detêm foro por prerrogativa de função, os advogados sustentavam que o juiz de primeira instância havia usurpado a competência do tribunal superior ao manter as investigações e determinar as prisões.

Ao analisar as informações prestadas pela Vara Regional das Garantias de Bauru, Toffoli destacou que o juízo local já havia enfrentado a questão formalmente e atestado que a prefeita não figura no polo investigativo da operação. De acordo com os relatórios das interceptações, o nome da chefe do Executivo surgiu apenas de forma reflexa em conversas mantidas estritamente entre terceiros.