O Grupo de Investigação em Área Rural (Giar) de Botucatu (100 quilômetros de Bauru), com apoio do Grupo de Operações Especiais (GOE) da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) da cidade, prendeu em flagrante, nesta terça-feira (22), um homem de 34 anos durante uma operação realizada em Piracicaba. O suspeito é investigado por crimes patrimoniais praticados na zona rural de Anhembi, sobretudo envolvendo maquinários agrícolas.

Segundo o registro policial, em uma residência no bairro Novo Horizonte, foram apreendidos um revólver calibre .38 com numeração suprimida, municiado com seis cartuchos íntegros, além de cinco aparelhos celulares, um Fiat Toro de procedência suspeita e diversos objetos de interesse para a investigação.

Entre os materiais, estavam joias e bijuterias reconhecidas formalmente por vítima de roubo ocorrido em uma propriedade rural de Anhembi no último dia 18. Na ocasião, criminosos armados invadiram a residência de um casal de caseiros e roubaram trator Valtra, caminhão Mercedes-Benz, baterias, dinheiro e joias.