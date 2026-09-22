Nesta terça-feira (22), o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Lençóis (CBH-RL) deixou os órgãos de Defesa Civil da área da bacia em estado de atenção, com instruções técnicas para as próximas 18 horas, em razão das chuvas previstas para o período. De acordo com o órgão, os protocolos de segurança e monitoramento hidráulico e hidrológico seguem ativados, com acompanhamento ininterrupto, 24 horas, das condições de escoamento superficial e drenagem em toda a extensão da bacia.
Em nota, o Comitê explica que, conforme dados mais recentes de análise hidrológica, os cursos d’águas da área da bacia hidrográfica do rio Lençóis ainda registram volumes moderados de escoamentos provenientes das cabeceiras opostas dos municípios de Agudos, Borebi e São Manuel. "Esse volume expressivo de água segue sendo monitorado de perto em conjunto com os sistemas de softwares de engenharia hidráulica", diz.
"Apesar da moderada contribuição hídrica das cabeceiras, os dados indicam que as condições atuais encontram-se estabilizadas, sem sinais de grandes alterações em relação ao período anterior de maior criticidade, sendo ainda observados índices significativos de déficit de drenagem e saturação hidráulica de grau severo, onde a capacidade drenagem segue negativa", complementa.
Segundo o órgão, caso seja necessário executar correções operacionais para corrigir eventuais desvios, mais procedimentos de laminação hidráulica de volumes d'água serão realizados para acelerar o escoamento dos volumes em pontos de gargalo hidráulicos, garantindo a normalização do fluxo e a segurança da bacia.
"O CBH-RL está atuando em conjunto com órgãos de Proteção e Defesa Civil de municípios da bacia do rio Lençóis para manter as estruturas de informações sempre atualizadas, assegurando a comunicação ágil entre os órgãos técnicos e a população em caso de qualquer alteração relevante nas condições da bacia", ressalta.
Em Lençóis Paulista
Também nesta terça-feira, a Defesa Civil de Lençóis Paulista informou que o município está em estado de atenção devido à elevação do nível do rio Lençóis. "As equipes municipais realizam monitoramento contínuo do nível do rio e das condições meteorológicas, acompanhando a evolução da situação e adotando medidas preventivas necessárias", declarou em postagem no Facebook.
De acordo com o órgão, moradores e comerciantes das áreas próximas ao rio Lençóis e demais pontos sujeitos a alagamentos devem retirar veículos de locais historicamente sujeitos a inundação; evitar permanecer próximos às margens do rio; não devem atravessar ruas, pontes ou áreas alagadas e precisam acompanhar os alertas da Defesa Civil. Em caso de urgência, o órgão deve ser acionado pelo 199. Já o número do Corpo de Bombeiros, também para emergências, é o 193.