Nesta terça-feira (22), o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Lençóis (CBH-RL) deixou os órgãos de Defesa Civil da área da bacia em estado de atenção, com instruções técnicas para as próximas 18 horas, em razão das chuvas previstas para o período. De acordo com o órgão, os protocolos de segurança e monitoramento hidráulico e hidrológico seguem ativados, com acompanhamento ininterrupto, 24 horas, das condições de escoamento superficial e drenagem em toda a extensão da bacia.

Em nota, o Comitê explica que, conforme dados mais recentes de análise hidrológica, os cursos d’águas da área da bacia hidrográfica do rio Lençóis ainda registram volumes moderados de escoamentos provenientes das cabeceiras opostas dos municípios de Agudos, Borebi e São Manuel. "Esse volume expressivo de água segue sendo monitorado de perto em conjunto com os sistemas de softwares de engenharia hidráulica", diz.

"Apesar da moderada contribuição hídrica das cabeceiras, os dados indicam que as condições atuais encontram-se estabilizadas, sem sinais de grandes alterações em relação ao período anterior de maior criticidade, sendo ainda observados índices significativos de déficit de drenagem e saturação hidráulica de grau severo, onde a capacidade drenagem segue negativa", complementa.