O Noroeste já sabe quando e onde vai decidir uma vaga na final da Copa Paulista Rivalo 2026. A Federação Paulista de Futebol (FPF) definiu nesta terça-feira (22) as datas, horários e locais dos dois confrontos da semifinal contra o São José. O primeiro duelo será neste domingo (27), às 10h, no Estádio Alfredo de Castilho, em Bauru. A partida de volta está marcada para 3 de outubro, sábado, às 19h, no Estádio Municipal Martins Pereira, em São José dos Campos.
A definição ocorreu durante reunião do Conselho Técnico da Copa Paulista, na sede da FPF, em São Paulo, que reuniu representantes dos quatro clubes semifinalistas. O diretor de Futebol do Esporte Clube Noroeste SAF, Harlei Menezes, esteve na sede da Federação Paulista de Futebol (FPF), em São Paulo, representando o clube na reunião do Conselho Técnico da competição. O encontro reuniu representantes dos clubes semifinalistas e definiu os detalhes das partidas que irão apontar os finalistas do torneio.
Com a classificação conquistada diante do Primavera, de Indaiatuba, nas quartas de final, o Alvirrubro terá agora a vantagem de disputar o primeiro jogo da semifinal em casa. A equipe terminou a primeira fase na liderança do Grupo 2 e busca chegar à decisão da competição.
O confronto de domingo será o primeiro capítulo da disputa. O Noroeste terá o apoio da torcida no Alfredão e tentará construir um resultado que permita chegar ao jogo de volta em condições de avançar à final.
A definição do semifinalista ocorrerá no Martins Pereira, em São José dos Campos, no sábado seguinte. Como os dois jogos serão realizados em horários diferentes, a classificação será conhecida no início da noite de 3 de outubro.
Desafio de vídeo
A semifinal da Copa Paulista também contará com o Football Video Support (FVS), sistema conhecido como Desafio de Vídeo. A ferramenta será utilizada pelo segundo ano consecutivo na competição e ficará à disposição da arbitragem e dos treinadores durante os confrontos.
Ingressos
O Noroeste ainda não divulgou os detalhes da venda de ingressos para a partida de domingo. Segundo o clube, as informações sobre preços e pontos de venda serão anunciadas posteriormente.
A expectativa é de presença da torcida alvirrubra no Alfredão para o primeiro jogo da semifinal. Depois do confronto em Bauru, o Noroeste terá uma semana de preparação antes de viajar a São José dos Campos para a partida que definirá um dos finalistas da Copa Paulista Rivalo 2026.