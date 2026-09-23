O Noroeste já sabe quando e onde vai decidir uma vaga na final da Copa Paulista Rivalo 2026. A Federação Paulista de Futebol (FPF) definiu nesta terça-feira (22) as datas, horários e locais dos dois confrontos da semifinal contra o São José. O primeiro duelo será neste domingo (27), às 10h, no Estádio Alfredo de Castilho, em Bauru. A partida de volta está marcada para 3 de outubro, sábado, às 19h, no Estádio Municipal Martins Pereira, em São José dos Campos.

A definição ocorreu durante reunião do Conselho Técnico da Copa Paulista, na sede da FPF, em São Paulo, que reuniu representantes dos quatro clubes semifinalistas. O diretor de Futebol do Esporte Clube Noroeste SAF, Harlei Menezes, esteve na sede da Federação Paulista de Futebol (FPF), em São Paulo, representando o clube na reunião do Conselho Técnico da competição. O encontro reuniu representantes dos clubes semifinalistas e definiu os detalhes das partidas que irão apontar os finalistas do torneio.

Com a classificação conquistada diante do Primavera, de Indaiatuba, nas quartas de final, o Alvirrubro terá agora a vantagem de disputar o primeiro jogo da semifinal em casa. A equipe terminou a primeira fase na liderança do Grupo 2 e busca chegar à decisão da competição.