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ÁREA DE MATA

PM resgata 3 pessoas com vida após queda de helicóptero em Iaras


| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução redes sociais
Equipes chegam em área de mata para resgatar vítimas da queda de helicóptero
Equipes chegam em área de mata para resgatar vítimas da queda de helicóptero

A Polícia Militar resgatou na manhã deste domingo (20) três pessoas que estavam em um helicóptero que caiu na noite de sábado (19) em Iaras (108 quilômetros de Bauru),  na região de Avaré.

A aeronave caiu na noite de sábado (19), e uma das vítimas conseguiu entrar em contato com a polícia na manhã deste domingo (20) para pedir socorro. Os policiais então iniciaram as buscas, com apoio do Corpo de Bombeiros e do helicóptero Águia.

Na manhã deste domingo, as três vítimas foram localizadas com vida, em uma área de mata de difícil acesso. Elas foram socorridas pelo helicóptero águia para atendimento médico. Ainda não há informações sobre o que teria provocado o acidente.

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