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DATA SERÁ DIVULGADA

Rodeio de Marília é adiado para garantir segurança do público

Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Uma nova data para a apresentação e para a continuidade da programação será divulgada posteriormente pela organização
Uma nova data para a apresentação e para a continuidade da programação será divulgada posteriormente pela organização

A Prefeitura de Marília e a Mega Eventos, empresa responsável pela organização do Marília Rodeo Music/Agro Food Show, informaram o adiamento do show das cantoras Maiara & Maraisa, que seria realizado neste sábado (19), além da programação do evento. A decisão foi tomada em respeito ao público e com o objetivo de garantir a segurança das pessoas presentes e das equipes envolvidas.

Uma nova data para a apresentação e para a continuidade da programação será divulgada posteriormente pela organização. Os ingressos já adquiridos, de todos os setores, permanecerão válidos para a nova data.

Em nota, a Prefeitura de Marília agradeceu a compreensão do público e destacou o sucesso dos dois primeiros dias do evento, que tiveram grande presença de espectadores, participação nas montarias do rodeio, movimentação e comercialização no Agro Food Show, além da presença de convidados nos shows.

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