Na madrugada deste domingo (20), um homem foi preso após ser flagrado conduzindo um Fiat Palio prata com a placa de identificação pertencente a outro veículo, em Bauru. A ocorrência foi identificada pelo sistema de monitoramento “Muralha”, que apontou que a placa utilizada correspondia a um Ford Fiesta vermelho. O veículo foi localizado na Avenida Washington Carvalho Ferreira Vianna, no bairro Samambaia.

Durante a abordagem, os policiais realizaram a vistoria e constataram que os demais sinais identificadores eram compatíveis com o automóvel. No interior do Palio, também foi encontrada uma cópia do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) que aparentava corresponder ao carro. Segundo o relato registrado na ocorrência, ao ser questionado sobre a placa, o proprietário afirmou que o veículo possuía débitos relacionados ao financiamento e que a alteração teria como objetivo dificultar sua localização e eventual apreensão pela empresa financiadora. Ele também declarou ter obtido a placa por meio de terceiros.

Ainda de acordo com o depoimento, o homem afirmou saber que a identificação pertencia a outro automóvel. Ele relatou aos policiais que teria conseguido a placa com um conhecido e que a retirou de um desmanche localizado na Vila São Paulo, em Bauru. Segundo ele, a intenção era evitar a perda do veículo durante uma eventual fiscalização. Diante da constatação do uso de uma placa pertencente a outro automóvel e das declarações prestadas, o homem recebeu voz de prisão e permaneceu à disposição da polícia.