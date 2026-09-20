Jogando diante de sua torcida, no Estádio Alfredo de Castilho, o Norusca empatou por 0 a 0 com o Primavera na noite deste sábado (19), mas levou a melhor na disputa por pênaltis, vencendo por 2 a 1, e está na semifinal da Copa Paulista.
No primeiro jogo, no sábado anterior, em Indaiatuba, o Noroeste chegou a abrir 2 a 0, com gols de Lucas Douglas e Elicley, mas permitiu a reação do Primavera. O resultado deixou a definição da vaga para Bauru. Novo empate no segundo jogo levaria a decisão diretamente para os pênaltis. E foi o que aconteceu.
O adversário da semifinal ainda depende da conclusão das demais partidas das quartas de final. O outro semifinalista já definido é o São José, que derrotou o Comercial por 3 a 0, no estádio Martins Pereira, em São José dos Campos. Norusca e São José aguardam os vencedor entre Linense e Grêmio Prudente, que se enfrentam neste domingo (20), às 10h, no estádio Gilbertão, em Lins, e do embate entre Juventus e União São João, que será na segunda-feira (21), às 20h30, no estádio Pacaembu.
O duelo no Alfredão foi marcado pelo equilíbrio e poucas oportunidades claras de gol. As duas equipes começaram buscando o ataque, mas o ritmo diminuiu ao longo da primeira etapa. A partida ainda sofreu uma interrupção provocada por uma queda de energia que afetou parte dos refletores do estádio. O jogo ficou paralisado por aproximadamente 15 minutos.
O primeiro tempo terminou sem gols. Na segunda etapa, o Primavera teve uma oportunidade logo no início, em chute de Tiaguinho defendido por Diogo Silva. O Noroeste respondeu e passou a aparecer com maior frequência no campo ofensivo.
Na disputa por penalidades, os erros dominaram. O Primavera desperdiçou quatro cobranças. Henan e Zé Eduardo pararam nas defesas de Diogo Silva, enquanto Guilherme Lacerda acertou o travessão e Paulinho mandou a bola para fora. O Norusca também não teve aproveitamento perfeito. Rafa Silva teve a cobrança defendida pelo goleiro Ariel, e Pedro Felipe chutou para fora. Bruno Lopes e Tauã, entretanto, converteram suas oportunidades. Do lado do Primavera, apenas Rafael Longuine marcou.
O adversário da semifinal ainda depende da conclusão das demais partidas das quartas de final. O ouitro semifinaloista já definido é o São José, quie passou sem sustos, ao derrotar o Comercial, por 3 a 0, no estádio Martins Pereira, em São José dos Campos. Norusca e São José aguardam os vencedor entre Linense e Grêmio Prudente, que se enfrentam nneste domingo (20), às 10h, no estádio Gilbertão, em Lins, e do embate entre Juventus e União São João, que acontece na segunda-feira (21), às 20h30, no estádio Pacaembu.
O campeão da Copa Paulista garante vaga no Campeonato Brasileiro da Série D ou na Copa do Brasil de 2027.