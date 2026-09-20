Jogando diante de sua torcida, no Estádio Alfredo de Castilho, o Norusca empatou por 0 a 0 com o Primavera na noite deste sábado (19), mas levou a melhor na disputa por pênaltis, vencendo por 2 a 1, e está na semifinal da Copa Paulista.

No primeiro jogo, no sábado anterior, em Indaiatuba, o Noroeste chegou a abrir 2 a 0, com gols de Lucas Douglas e Elicley, mas permitiu a reação do Primavera. O resultado deixou a definição da vaga para Bauru. Novo empate no segundo jogo levaria a decisão diretamente para os pênaltis. E foi o que aconteceu.

O adversário da semifinal ainda depende da conclusão das demais partidas das quartas de final. O outro semifinalista já definido é o São José, que derrotou o Comercial por 3 a 0, no estádio Martins Pereira, em São José dos Campos. Norusca e São José aguardam os vencedor entre Linense e Grêmio Prudente, que se enfrentam neste domingo (20), às 10h, no estádio Gilbertão, em Lins, e do embate entre Juventus e União São João, que será na segunda-feira (21), às 20h30, no estádio Pacaembu.