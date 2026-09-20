Bauru e região terão um domingo (20) de tempo instável, com possibilidade de chuvas e trovoadas. De acordo com o Centro de Meteorologia da Unesp (IPMet), uma área de instabilidade permanece atuando sobre o estado de São Paulo, provocando muita nebulosidade e ocorrências de chuvas e trovoadas isoladas. A previsão já havia sido indicada ao longo da semana e divulgada pelo JCNET.