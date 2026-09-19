Itatinga - A quinta-feira (18) foi marcada por uma operação das forças de segurança em Itatinga (125 quilômetros de Bauru). A Polícia Civil deflagrou mais uma edição da Operação Itatinga Segura, que resultou na prisão de um homem de 51 anos procurado pela Justiça e condenado definitivamente pelo crime de estupro de vulnerável.

A operação teve como principal objetivo o cumprimento de mandados de prisão em aberto. Para localizar pessoas procuradas, policiais civis montaram pontos de bloqueio em vias públicas e nos acessos ao município, realizando abordagens e verificações de pessoas e veículos. Ao todo, seis policiais civis, distribuídos em duas viaturas, participaram da ação, que contou também com o apoio da Polícia Militar.

Durante os trabalhos, os policiais localizaram um homem de 51 anos que possuía mandado de prisão em aberto em razão de condenação pelo crime de estupro de vulnerável. Conforme consta no mandado judicial, a condenação, já transitada em julgado, estabeleceu pena de 51 anos, 9 meses e 2 dias de prisão, em regime fechado. Após a captura, o homem foi apresentado à autoridade policial, que determinou a elaboração do Boletim de Ocorrência de Captura de Procurado.