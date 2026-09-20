Depois da trend de como as pessoas seriam nos anos 1980, chegou a vez de saber o que as pessoas ouviam naquela década. Neste sábado (19), a partir das 20h, o Alameda Rodoserv Center entra na máquina do tempo para uma apresentação cheia de nostalgia com a banda "Jack McFly". Uma noite para curtir clássicos que passaram por gerações e fazem sucesso até hoje.
A apresentação contará com sucessos de bandas icônicas como A-HA, Simply Red, Jon Secada, Double You, Depeche Mode, Erasure e muitas outras. A Jack McFly é formada por cinco músicos que fazem uma apresentação cheia de energia, entre eles, Edgar Nishimura, Alex Marchi, Leandro Tripodi, Ronaldo Diegoli e Marcos Gomyde.
SERVIÇO
"Jack McFly - Máquina do Tempo", neste sábado (19/09), a partir das 20h. Couvert artístico a partir de R$ 34,90 (1.º lote), R$ 39,90 (2.º lote) e R$ 44,90 (3.º lote).
Ingressos no próprio Alameda, no site www.ingressosalameda.com.br ou no WhatsApp 14 98161-2929. O Alameda Rodoserv Center fica na rua Luiz Levorato, 1-55 (Altura do Km 335 da Marechal Rondon). Mais informações pelo telefone 14 3321-5000.